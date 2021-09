Netflix perd des abonnés pour la première fois en France

Il y a 18 min (Màj il y a 17 min)

Alexandre Godard

Netflix a récemment annoncé que les tarifs pour s'abonner à son service allaient augmenter. Avant même de savoir si cela aura un impact sur le nombre d'abonnés, nous apprenons que la part de marché de la société a reculé pour la première fois en France au deuxième trimestre de cette année.



Netflix : un nombre d'abonnés en baisse

L'actualité autour de Netflix est assez soutenue en ce moment. Outre les nombreuses sorties de films et de séries prévues en septembre, le numéro un mondial du streaming fait parler de lui sur d'autres sujets.



On a d'abord eu l'annonce officielle comme quoi la société allait lancer son propre espace dédié aux jeux vidéo. Ensuite, nous avons eu droit à l'activation de Spatial Audio sur l'app iOS, une fonctionnalité que nous étions les premiers à vous révéler en exclusivité il y a quelques mois. Puis, pour finir, nous avons eu une mauvaise nouvelle concernant le prix des abonnements de tous les forfaits qui augmentent dès ce mois-ci.



Cette fois-ci c'est à nouveau une mauvaise nouvelle mais elle concerne directement la société et non les consommateurs. Selon une étude réalisée par Harris Interactive pour NPA Conseil, Netflix perd plus d'abonnés qu'il n'en gagne sur le deuxième trimestre 2021 (France). Un part de marché de 40% au premier trimestre contre 37% au second.



Une baisse de 3% qui est loin d'être dramatique mais qui reste tout de même inédite. De plus, l'annonce récente de l'augmentation du prix des abonnements risque de ne pas aider les chiffres sur le troisième et le quatrième trimestre.

La France n'est pas le seul endroit où la baisse se fait ressentir car les États-Unis sont également concernés. Petite mise en garde du côté de Netflix, avec une concurrence de plus en plus agressive et un abonnement de plus en plus élevé, beaucoup commencent à se désabonner du service.



Comme le souligne les internautes interrogés, lorsque le prix ne dépasse pas les 10 € par mois, il reste possible d'empiler les abonnements aux services de SVOD. En revanche, lorsque Netflix se rapproche des 20 € par mois, les choix commencent à devenir impératifs et on n'hésite plus à se désabonner.

Pour finir, du côté des concurrents, Apple TV+ recule légèrement tandis que Disney+ et Amazon Prime Video quant à eux progressent.



N'hésitez pas à nous dire par commentaire comme vous procédez de votre côté ? Êtes-vous plutôt du genre à empiler les abonnements sans vous prendre la tête ou est-ce que vous optez pour la méthode inverse à savoir faire des choix pour ne pas payer une somme déroutante chaque mois.



