Les paiements tiers autorisés sur l'App Store de Corée du Sud, Fortnite veut revenir

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

Depuis la création de l'App Store, qu'un seul paiement est autorisé : celui d'Apple. Les développeurs n'ont pas le droit de proposer des paiements tiers comme PayPal, par carte bancaire via un serveur sécurisé... Pour la première fois dans l'histoire de la distribution des applications sur smartphones, il est possible en Corée du Sud de proposer d'autres paiements que celui d'Apple.

Fortnite veut revenir en Corée du Sud

Si le battle royal Fortnite n'est plus disponible sur l'App Store et le Google Play Store, c'est parce que l'éditeur Epic Games n'accepte plus de donner 30% de commission sur les achats intégrés à Apple et Google.

Ce que souhaite aujourd'hui Epic, c'est proposer son propre système de paiement dans l'application et récupérer la totalité des gains sans donner un seul dollar aux deux géants californiens.



Sans surprise, ce concept n'a bien évidemment pas convaincu Apple et Google qui ont considéré cela comme une fraude envers les règles de leurs stores respectifs.

Aujourd'hui, les paiements tiers dans les applications sont toujours strictement interdits pour les développeurs, sauf en Corée du Sud où une loi autorise maintenant les développeurs à proposer autre chose que les paiements d'Apple et Google.



Sans surprise, Epic Games qui a vu cette bonne nouvelle a pris cela comme une victoire et a exprimé son envie pressante de revenir sur l'App Store de Corée du Sud. Puisque maintenant l'entreprise pense pouvoir revenir comme elle est désormais en conformité avec les règles de l'App Store local.

À travers un tweet posté cette nuit, le compte Twitter @FortniteGame a expliqué avoir réclamé à Apple la réactivation immédiate de son compte développeur. À travers cette demande, Epic Games souhaite republier Fortnite exclusivement sur l'App Store de Corée du Sud.

Maintenant que les paiements tiers sont autorisés, Epic se dit qu'Apple ne pourra plus lui reprocher d'avoir des pratiques illégales.



Dans le tweet, l'éditeur mentionne son intention de proposer deux systèmes de paiement : son paiement direct comme sur la version PC et le paiement d'Apple.

Sans surprise, Fortnite devrait faire comme l'été dernier, offrir une réduction sur le paiement direct et ajouter la commission de 30% sur les paiements réalisés par Apple. Puisque l'objectif d'Epic Games n'a pas changé... Récupérer tous les gains sans donner aucune commission à Apple et Google, même si l'application Fortnite profite d'une gigantesque visibilité grâce à l'App Store et le Play Store !

Apple n'est pas du tout d'accord

Ce qu'a probablement du mal à supporter la firme de Cupertino, c'est qu'en Corée du Sud, Epic Games a obtenu pile ce qu'il voulait : supprimer la commission de 30% pour garder l'ensemble des revenus de la vente de V-Bucks.

Dans une déclaration faite à plusieurs médias américains, Apple a exprimé son opposition à l'idée de supprimer la suspension du compte développeur d'Epic Games.

Comme nous l'avons dit tout au long, nous serions heureux du retour d'Epic sur l'App Store s'ils acceptaient de respecter les mêmes règles que tout le monde. Epic a admis avoir rompu son contrat et, à ce jour, il n'y a aucune base légitime pour le rétablissement de son compte développeur.

Autrement dit, si Epic Games veut que son compte développeur soit réactivé, il faudra accepter la commission de 30% dans tous les autres pays que la Corée du Sud. Visiblement, proposer Fortnite que dans un pays qui autorise les paiements tiers ne passe pas auprès d'Apple.