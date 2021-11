Grand Theft Auto 4 : une remasterisation à venir en 2023 ?

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1



Alors que l'officialisation de la remasterisation de trilogie Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas est encore très récente, voilà que de nouveaux bruits de couloir de chez Rockstar Games nous parviennent. Il se pourrait qu'en 2023, nous ayons le droit à une nouvelle refonte d'un de leurs jeux phares : Grand Theft Auto 4.

Sorti en 2018 sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3, le jeu avait connu un certain succès grâce au scénario mettant en scène un certain Niko Bellic.

Grand Theft Auto 4 : une remasterisation serait prévue

En 2008, nous avions la chance de faire la connaissance avec le quatrième opus de la série vidéoludique Grand Theft Auto, pour le plus grand plaisir des nombreux fans. Et après l'officialisation de la trilogie de GTA 3, Vice City et San Andreas, ce serait au tour de Grand Theft Auto 4 d'avoir le droit à une refonte.



C'est en tout cas ce que prétend RalphsValve, un utilisateur sur Twitter, souvent très bien informé sur la saga. Il a publié une image de l'opus avec la date 2023 pour l'accompagner, en précisant que la remasterisation serait disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/ et PC tout en incluant les deux extensions du nom de The Ballad of Gay Tony et The Lost and The Damned.