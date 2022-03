L'iPhone se décharge plus rapidement lorsqu'il est connecté en 5G

Le WSJ s'est chargé de faire un test pour percevoir la différence de perte de batterie entre un smartphone connecté en 5G puis en 4G. Une différence notable au vu des scores obtenus, d'autant plus que la fréquence 5G utilisée n'était pas la plus efficace et donc la plus gourmande.

La 5G augmente la vitesse de connexion mais également la vitesse à laquelle la batterie se décharge

La semaine dernière, nous vous parlions d'une nouvelle étude qui indiquait que l'iPhone est le smartphone 5G le plus vendu sur le mois de janvier et surtout que les ventes globales de smartphones 5G ont dépassé celles des smartphones 4G pour la toute première fois.



Un constat logique étant donné que la 5G va finir par s'imposer comme la norme sur tous nos smartphones dans les années à venir malgré les débats tendus autour du sujet ces derniers mois.

Si nous sommes toujours à la recherche d'une connexion encore plus rapide, il faut reconnaître que la 5G n'est pas la plus indispensable pour un utilisateur lambda qui se sert de son smartphone au quotidien, autrement dit pour des actions de la vie de tous les jours. La 4G étant déjà très efficace pour ce style d'utilisation, le bénéfice de la 5G se trouve plutôt du côté de la robotique, la réalité virtuelle, la télémédecine...



Néanmoins, en tant que particulier, nous avons accès à cette 5G et il serait dommage de ne pas s'en servir. En revanche, le constat est clair, si vous utilisez la 5G au lieu de la 4G, votre smartphone se décharge plus rapidement. C'est justement sur ce point que le Wall Street Journal a tenté d'éclaircir tout le monde.



Comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous, le test a été effectué sur quatre appareils Apple dont trois iPhone et un iPad. Le principe est simple, faire tourner une vidéo YouTube d'une durée de 10 heures en qualité "Auto" une première fois en 5G puis une seconde fois en 4G.

En conclusion, l'iPhone SE 3 tient une heure de plus lorsqu'il est en 4G. Il en va de même pour l'iPad Air 5 et l'iPhone 13 qui gagnent 1 heure et demie supplémentaire. Enfin, l'iPhone 13 Pro conserve pour sa part 2 heures et demie de batterie en plus, ce qui est considérable.



Bien évidemment, le fait de faire tourner une vidéo YouTube pendant plusieurs heures ne reflète en rien l'utilisation classique d'un utilisateur, mais il est tout de même intéressant de noter qu'à utilisation égale, la 5G est bien plus énergivore pour la batterie que la 4G.



Autre point important, la fréquence 5G utilisée dans ce test n'était pas basée sur la technologie mmWave qui théoriquement apporte une connexion bien plus puissante et donc plus gourmande, même si elle perd de la qualité lorsqu'il y a des obstacles. La différence aurait été encore plus prononcée.



Pour rappel, l'iPhone propose un système de bascule intelligente lorsque la 5G n'est pas jugée comme nécessaire. Ainsi, celui-ci utilise la 4G pour justement économiser de la batterie intelligemment.