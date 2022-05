Le dirigeant d'Apple TV+ démissionne

Julien Russo

Le service de streaming d'Apple est arrivé aujourd'hui à un certain stade de maturité, on retrouve désormais une tonne de contenus, des séries, des films et documentaires. Si les débuts n'ont pas été simples, l'équipe d'Apple TV+ dirigée par JP Richards a tout donné pour satisfaire les abonnés et acquérir une plus grosse part de marché.

JP Richards quitte Apple pour de nouvelles aventures

Coup de théâtre dans l'équipe d'Apple TV+ !

Le directeur du service de streaming JP Richards vient d'annoncer tard hier soir sa démission pour se concentrer sur de nouveaux projets qui ne concernent pas Apple.

Richards avait rejoint Apple TV+ en janvier 2021, il était prédit comme étant la personne idéale pour participer à la croissance du service de streaming et prendre les bonnes décisions sur les créations de contenus et les renouvellements des séries.



Initialement co-président du marketing mondial chez Warner Bros Pictures, JP Richards avait été tenté par l'aventure Apple TV+ qui lui paraissait convaincante et enrichissante pour sa carrière et son expérience.

Comme le révèle aujourd'hui Variety, il n'y a eu aucun conflit entre lui et la direction d'Apple, au contraire les relations étaient très bonnes et l'entreprise était toujours ouverte à ses sollicitations pour Apple TV+. JP Richards quitte le groupe pour "saisir de nouvelles opportunités".

On se souviendra de Richards pour avoir participé à la décision de sortir les films originaux Swan Song, The Tragedy of Macbeth et CODA qui a été lauréat d'un Oscar.



Qui prendra la place de JP Richards ? Pour l'instant, Apple serait en train de chercher un successeur pour occuper le poste de "dirigeant d'Apple TV+", il est fort probable que le géant californien débauche un petit génie chez un service de streaming concurrent ou une société de production cinématographique.