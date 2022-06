iFixit démonte le MacBook Pro M2 et confirme qu'il est presque identique au M1

iFixit n'a pas perdu de temps. Moins d'une semaine après sa sortie, le MacBook Pro M2 a eu le droit au traditionnel démontage de l'entreprise. L'occasion d'apprendre ce que l'on savait déjà un peu, qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau au MacBook Pro M1 de 2020.

MacBook M1 & M2 : le jeu des 7 différences

La spécialité d'iFixit, démonter les appareils Apple pour voir ce qui se cache à l'intérieur. Après le démontage des AirPods 3, du Mac Studio et du Studio Display ou encore de l'iPad Air 5, place au tout nouveau MacBook Pro M2.



Étant de sortie avant son petit frère, le MacBook Air M2, c'est lui qui passe sur la table d'opération en premier. Comme on s'en doutait, la conception générale est similaire, pour ne pas dire identique, au modèle précédent sous puce M1. Certains composants ont tout de même reçu une légère mise à jour et sont encore plus petits qu'auparavant.

En constatant que tout se ressemble, iFixit a tenté d'échanger les puces M1 et M2 pour voir si cela avait une conséquence notable. Résultat, le Mac M1 ne fonctionne pas avec la puce M2 et vice-versa. Le clavier, le trackpad et le capteur Touch ID ne répondent plus.



Enfin, la société a confirmé les nombreuses déclarations parues sur le web ces derniers jours au sujet du SSD. Plus de doute cette fois-ci, le MacBook Pro M2 d'entrée de gamme (256 Go) possède bien une seule puce de stockage flash NAND contre deux sur le modèle de 2020, ce qui entraîne automatiquement une baisse des performances sur ce point précis.