Le "Launcher iOS 16" sur Android cartonne avec 50 millions de téléchargements

Les lanceurs sont très populaires sur Android, des apps qui transforment l'expérience d'accueil, parfois même de manière radicale. Justement, le dernier en date sur le Google Play Store cherche tout simplement à recréer l'expérience d'Apple, avec un certain succès. L'application a dépassé les 50 millions de téléchargements alors qu'il est mis à jour avec les changements de design et les fonctionnalités qui arrivent sur l'iPhone avec iOS 16.

Une expérience iOS 16 sur Android

L'application n'est pas nouvelle sur le Google Play et recrée l'expérience iOS sur Android depuis trois ans. Lancée après iOS 13, "Launcher iOS" a été mise à jour à chaque version majeure d'iOS suivante pour refléter les changements apportés à iOS.



Renommé pour l'occasion "Launcher iOS 16", il recrée vraiment toute l'interface de l'écran d'accueil, à savoir le dock, les menus Force Touch sur les applications, le mode "édition", la bibliothèque d'applications, les widgets de style iOS, et plus encore. Le lanceur remplace également les icônes des applications par des icônes iOS, telles que Messages, Notes, Appareil photo, et même le Play Store a l'icône App Store d'Apple. Mieux, comme tout bon Android, le lanceur offre aux utilisateurs des fonctions de personnalisation qui ne sont même pas proposées aux utilisateurs d'iPhone, comme la possibilité de personnaliser la catégorisation des applications dans la bibliothèque d'applications, de modifier les animations de l'écran d'accueil, de renommer facilement les applications, etc.

Déjà bien connue de la communauté Android, a bénéficié d'une exposition supplémentaire sur Twitter en début de semaine grâce à Parker Ortolani. Le changement le plus important d'iOS 16, la refonte de l'écran de verrouillage, a fait la une des journaux après la WWDC 22 d'Apple en juin dernier. Les widgets sur l'écran de verrouillage peut avoir incité les utilisateurs à télécharger le lanceur pour essayer le dernier design d'Apple. Malheureusement, ce lanceur ne propose pas l'écran de verrouillage d'iOS 16, du moins pas encore.



Un joli coup des développeurs qui ont fait mieux que des dizaines d'autres lanceurs qui promettent de recréer l'expérience iOS sur Android. Oui, ce genre d'application est légion sur le Play Store.