Il est possible d’installer MacOS sur une Steam Deck

En théorie, macOS a été conçu pour fonctionner exclusivement avec les Mac. Cependant, il existe plusieurs façons d'installer le système d'exploitation d'Apple sur d'autres ordinateurs en passant soit par des outils de virtualisation, soit en direct par un processus qui est connu sous le nom de Hackintosh.



Justement, un utilisateur a récemment fait quelque chose d'assez inhabituel en installant macOS Catalina sur une console de jeu Steam Deck.

Steam Deck fait tourner MacOS

L'histoire partagée sur Reddit montre une photo d'une Steam Deck exécutant macOS Catalina 10.15.3. Dans le fil de discussion, l'utilisateur "Lampa183" explique que le processus n'a été possible que grâce à VirtualBox, qui est un logiciel permettant d'exécuter des machines virtuelles. On peut par exemple faire tourner Windows sur Mac sans souci.

À ce propos, la Steam Deck utilise un SteamOS, qui est basé sur Linux. Il est donc facile pour les développeurs de modifier le système pour faire fonctionner toutes les applications qu'ils souhaitent, et pas seulement celles proposées par Steam.



Malheureusement, il n'y a pas de vidéo montrant comment macOS fonctionne sur l'appareil, mais l'utilisateur affirme que les "performances sont normales", bien que certaines animations soient lentes - probablement parce que macOS n'a pas d'accélération graphique lorsqu'il fonctionne sur des machines virtuelles.



S’il est toujours intéressant de voir le système d'exploitation de bureau d'Apple installé sur un appareil portable comme le Steam Deck, le manque de preuve incite à prendre l’information avec des pincettes.

Si tel est bien le cas, cela montre une fois de plus que le refus d’Apple de porter MacOS sur iPad Pro par exemple n’est pas un souci technique. Mais les dernières rumeurs font état d’une version lite de MacOS 14 en préparation pour iPad.

C’est quoi la Steam Deck

Pour ceux qui ne le savent pas, la Steam Deck est une console de jeu portable créée par Valve qui permet aux utilisateurs de jouer à une variété de jeux, y compris des titres "AAA", en déplacement. Elle est équipée d'un processeur et d'un GPU AMD, de 16 Go de RAM et d'un SSD interne offrant jusqu'à 512 Go de stockage. La Steam Deck est conçue avec une manette de jeu intégrée sur les côtés de l'écran de 7 pouces, ce qui le rend idéal pour les jeux. Un concurrent de la Nintendo Switch avec le catalogue PC qui est sorti début 2022.



Les prix de la Steam Deck commencent à 419 € et grippent en fonction de la configuration de stockage jusqu’à 679 €. Vous trouverez plus de détails sur la console sur le site officiel de Steam.