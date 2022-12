Le Royaume-Uni estime que le partage de compte Netflix serait illégal

Le gouvernement britannique a décidé d'avertir que donner à quelqu'un votre mot de passe Netflix pourrait être illégal, bien qu'il n'en soit pas sûr et ne fera rien à moins que la police ne le lui demande.



On pourrait penser que le gouvernement britannique a assez à faire avec une économie chancelante (comme ses pays voisins), des familles qui ont du mal à manger ou à se chauffer, mais visiblement, il préfère se pencher sur le partage de compte de streaming. À moins que ce soit les lobbyistes de la firme américaine...

Netflix ne veut pas partager

Selon BBC News, l'Office de la propriété intellectuelle (OPI) du gouvernement britannique a annoncé que le partage de mots de passe Netflix relevait à la fois du droit pénal et du droit civil. C'est probablement sur cela qu'Apple, Netflix et autre Disney ont attaqué Spliiit qui permet de partager le coût d'un abonnement.

Il existe une série de dispositions en droit pénal et civil qui peuvent être applicables dans le cas du partage de mot de passe lorsque l'intention est de permettre à un utilisateur d'accéder à des œuvres protégées par le droit d'auteur sans paiement. Ces dispositions peuvent inclure la violation des clauses contractuelles, la fraude ou la violation secondaire du droit d'auteur, selon les circonstances.

BBC News a demandé spécifiquement si cela signifiait que le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni non seulement pouvait, mais voulait inculper les utilisateurs qui partagent leurs mots de passe d'une infraction.

Toute décision d'inculper quelqu'un pour avoir partagé des mots de passe pour des services de streaming serait examinée au cas par cas. Comme pour toutes les affaires, si elles sont transmises au CPS par un enquêteur pour une décision d'inculpation, notre devoir est d'engager des poursuites lorsqu'il y a suffisamment de preuves pour le faire et lorsqu'une poursuite est nécessaire dans l'intérêt public.

Donc, si Netflix choisit d'impliquer la police, l'affaire peut aller au tribunal et devenir une affaire criminelle. L'OPI agrémente chaque déclaration avec "peut" et "si", une manière de rester prudente. De toute façon, Netflix a dit à BBC News qu'il n'allait pas porter plainte contre qui que ce soit, en tout cas pour le moment.



Au lieu de cela, comme indiqué précédemment, Netflix a déclaré qu'il avait l'intention de "faciliter" la création de comptes personnels et, au début de l'année 2023, de mettre en place des "sous-comptes" permettant aux gens de payer un supplément pour leur famille et leurs amis.



Que pensez-vous de cette approche du partage de compte ?