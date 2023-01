Un fournisseur va expédier des lentilles pour le casque AR/VR en février

Selon le site taïwanais DigiTimes, un fournisseur d'Apple prévoit de commencer à expédier les lentilles utilisées dans le prochain casque AR/VR de la société dès le mois prochain. Un nouvel indice qui pointe une sortie imminente pour ce tout nouveau produit qui devrait être le fer de lance de la société dans la réalité mixte.

La sortie approche à grand pas

Selon le rapport, Genius Electronic Optical (GSEO) fournira des modules de lentilles pour le prochain casque d'Apple, apparemment appelé "Reality Pro", dont les expéditions commenceront dès le mois prochain avant un lancement du produit à l'automne.

Selon les responsables de la chaîne d'approvisionnement de GSEO, les expéditions commenceront en février ou mars 2023 pour les modules de lentilles destinés aux dispositifs VR montés sur tête qu'Apple prévoit de lancer en 2023.

Apple développe son casque AR/VR depuis plusieurs années, et 2023 semble enfin la bonne année pour son lancement. Selon une chronologie fournie par Mark Gurman ou encore Ming-Chi Kuo, Apple devrait rendre le casque public avant la WWDC 23, qui a lieu en juin. Avant de livrer le casque au quatrième trimestre, Apple présentera son nouveau système d'exploitation xrOS aux développeurs lors de la WWDC et passera en revue ses nouvelles fonctionnalités.

Comme souvent chez Apple, le premier modèle sera un produit haut de gamme. Ce casque qui mêle AR/VR a été conçu spécifiquement pour les professionnels et les développeurs. Le casque serait doté d'un certain nombre de technologies de pointe, dont deux écrans micro-LED 4K, un scanner de l'iris, un système de suivi des expressions faciales, plusieurs puces Apple Silicon et plus d'une tonne de caméras pour capturer et traduire les mouvements du monde réel en mouvements virtuels.



En raison de son degré de sophistication, le casque sera logiquement très coûteux; selon les estimations, il coûtera entre 2 000 et 3 000 euros. Mais pas de panique, ce casque n'est que le début de la feuille de route d'Apple et sera suivi par un ou deux autres modèles, dont un casque plus léger et plus abordable. Apple y croit tellement qu'elle a dépriorisé iOS 17 pour se concentrer sur le casque...