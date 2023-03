L'invitation à la WWDC23 ferait allusion au casque VR d'Apple

À peine annoncée, la conférence annuelle des développeurs Apple est déjà en top tendance sur Twitter. Parmi les commentaires, l'image colorée utilisée pour illustrer la WWDC23 a donné lieu à des spéculations plus ou moins loufoques. L'une d'entre elles est cependant intéressante. Comme nous l'avions partagé plutôt sur les réseaux, l'image semble faire allusion au casque VR/AR tant attendu de la société, qui sera probablement dévoilé lors de l'événement de juin.

Le casque VR/AR d'Apple présenté lors de la WWDC23 ?

Ce n'est pas impossible, car il existe déjà un précédent. L'an passé l'entreprise a déjà fait une allusion majeure dans l'invitation à l'événement de lancement de l'iPhone 14.

Les fuites qui se sont succédé ces derniers mois ne laissent guère de place au doute quant à l'imminence de la présentation d'un casque de réalité mixte d'Apple. L'entreprise aurait même présenté l'appareil à une centaine de cadres supérieurs d'Apple la semaine dernière.



La seule question est de savoir quand. La WWDC23 est une forte possibilité car l'appareil fonctionnera avec un nouveau système d'exploitation, xrOS ou realityOS, pour lequel il faudra forcéemnt des applications.



L'image figurant sur l'invitation à la prochaine Worldwide Developers Conference d'Apple ressemble un peu à un arc-en-ciel. L'hypothèse la plus évidente est qu'il s'agit d'une représentation de la scène arc-en-ciel de l'Apple Park de Cupertino. Mais il y a peut-être une autre interprétation.

Les développeurs de l'application de caméra Halide ont déclaré sur Twitter que "l'invitation à la WWDC ressemble à ce que l'on appelle un réseau de lentilles en forme de crêpe (🥞yum !), qui est souvent utilisé dans... les lunettes de réalité virtuelle".

Specifically, the WWDC invite resembles what is called a pancake lens array (🥞yum!), which is often used in... VR goggles. pic.twitter.com/TlVhat2cAr — Halide (@halidecamera) March 29, 2023

L'artiste Ian Zelbo y est également allé de son commentaire à propos de l'image de l'arc-en-ciel : "Je ne veux pas trop spéculer, mais cela ressemble à une vue du dessus du casque".



Ces suppositions ne sont pas exagérées, étant donné qu'Apple a déjà utilisé les images de ses invitations à des événements pour donner des indices. De nombreuses personnes ont supposé que l'invitation remplie d'étoiles au keynote Far Out du 2022 septembre faisait référence aux capacités de communication par satellite qui seront intégrées à l'iPhone 14. Et cela s'est vérifié.



Reste désormais à attendre le 5 juin, date du prochain keynote qui verra Apple présenter iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17, watchOS 10 et macOS 14... et peut-être son premier casque de réalité virtuelle.