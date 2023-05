On aimerait que le casque AR/VR d'Apple ressemble à ce concept 3D

Vous commencez à comprendre pourquoi le casque AR/VR de l'entreprise basée à Cupertino pourrait coûter les 3 000 dollars ? C'est clairement un produit haut de gamme, voire très haut de gamme. Son prix serait plus du double d'un iPhone 14 Pro Max, soit celui d'un MacBook Pro M2 Max . Vous pouvez découvrir le modèle 3D par vous-même en attendant la WWDC, mais n'oubliez pas que l'événement de cette année ne se résume pas à ce casque. Le MacBook Air 15 pouces fait l'objet de nombreuses rumeurs, tandis que l'iPhone, l'iPad, le Mac, l'Apple Watch et l'Apple TV feront tous l'objet d'une mise à jour majeure, iOS 17 en tête.

Si toutes les rumeurs sont vraies, Apple annoncera son entrée sur le marché des casques de réalité virtuelle le 5 juin lors de la WWDC, puis le commercialisera plus tard dans l'année, une fois que les développeurs auront eu le temps de créer des applications pour lui. Ce sera probablement avec l'iPhone 15. Cela signifie que nous n'avons probablement plus que quelques semaines à attendre avant que le casque ne soit dévoilé, en espérant qu'il soit aussi sexy que ce concept.

Si Apple annonce réellement le casque Reality Pro lors de son événement WWDC23 en juin prochain, nous sommes prêts à signer pour qu'il ressemble à ceci. Il s'agit d'un rendu 3D magnifique du prétendu Reality Pro, basé sur les différentes rumeurs concernant l'appareil parues et confirmées ces derniers mois. Ce rendu a été créé par Marcus Kane, une fois de plus.

