Apple TV+ : la série Monster Factory n'aura pas de 2e saison

Apple TV+ n'est pas un service de streaming réputé pour refuser le renouvellement de ses séries. Toutefois, Apple n'a pas d'autres choix que prendre parfois des décisions difficiles, surtout quand le contenu n'a pas réussi à attirer suffisamment d'abonnés pour avoir une saison 2. C'est le cas de Monster Factory, une série documentaire sur le catch qui a passionné certaines personnes, mais qui n'a pas touché au-delà des amateurs !

Monster Factory, un échec

Après l'annulation de la série High Desert ce week-end et la grande déception du producteur Ben Stiller, Apple enchaine les mauvaises nouvelles en refusant de donner son accord pour une suite à la série Monster Factory. Le géant californien a choisi de ne pas renouveler ce contenu à cause de l'absence d'intérêt de la part des abonnés Apple TV+, cette docu-série a rapidement souffert d'impopularité au grand regret du créateur du programme qui estime qu'il ne s'agissait pas d'un problème de qualité.

Sur Twitter, Danny Cage coach de Monster Factory et créateur de la docu-série a déclaré :

Tous ceux qui regardent Monster Factory sur Apple TV+ l'adorent ! Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez qui la regardent. Ce sont les pauses. Pas de saison 2. Merci à tous ceux qui nous ont aidés et soutenus. Mais à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment cosmique, c'est un peu comme ma lune de miel. Une fois et c'est fini !

Danny Cage accompagne son tweet d'une capture d'écran du site Rotten Tomatoes, un site concurrent d'AlloCiné aux États-Unis qui enregistrent les différentes critiques des téléspectateurs et qui en fait un "audience score" sous forme de pourcentage de 0 à 100%. Monster Factory avait réussi à avoir un résultat de 95%, ce qui est très rare pour un contenu sur un service de streaming !



Comme c'est le cas pour la série High Desert, Apple peut toujours revenir sur sa décision si la popularité du programme augmente du jour au lendemain. N'oublions pas que le choix de renouveler ou non une série vient avant tout du nombre d'abonnés qui la regarde, plus celui-ci est important, plus Apple sera prompt à signer pour une deuxième saison.



En tout cas, Monster Factory saison 1 reste disponible en exclusivité dans le catalogue d'Apple TV+.