Le documentaire sur Stephen Curry est disponible sur Apple TV+

Après la série Swagger sur Kevin Durant, Apple TV+ revient avec un nouveau programme autour de la NBA. Cette fois, il s'agit d'un documentaire sur l'un des plus grands joueurs actuels, Stephen Curry. Stephen Curry : Underrated est disponible ce vendredi sur Apple TV+ le 21 juillet et depuis mercredi dans quelques cinémas américains.

Un documentaire sur le joueur de Golden State

Apple TV+ diffuse aujourd'hui en avant-première un nouveau documentaire sur la carrière de la légende de la NBA. Réalisé par Apple Original Films et A24, "Stephen Curry : Underrated" est désormais disponible en streaming sur Apple TV+.

Ce nouveau documentaire retrace l'incroyable parcours de Curry, qui est passé du statut de joueur universitaire à celui de champion de la NBA avec une constance incroyable. Le programme mêle cinéma vérité, images d'archives et nouvelles interviews pour raconter l'histoire de Curry. Il est réalisé par Peter Nicks.

Une grande partie du film est consacrée à l'étude des performances de Curry au Davidson College dans sa jeunesse, et au parallèle entre ces performances et l'essor des Golden State Warriors lorsque Curry a rejoint l'équipe, l'aidant finalement à remporter quatre titres NBA. Une histoire qui rappelle celle d'un certain Michael Jordan en son temps.



Underrated a été présenté pour la première fois au festival du film de Sundance au début de l'année et a reçu un très bel accueil. Il est actuellement à 87 % sur Rotten Tomatoes. Le film fait l'objet d'une sortie limitée en salle cette semaine, avant d'être diffusé aujourd'hui sur Apple TV+.

Comment regarder le documentaire sur Stephen Curry

Stephen Curry : Underrated est diffusé en exclusivité sur Apple TV+. Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez obtenir un essai gratuit de sept jours sur le site officiel.



Apple TV+ est disponible via l'application Apple TV sur iPhone, iPad, Mac, Amazon Fire Stick, Roku, PlayStation, Xbox, smart TV et d'autres plateformes.