Kuo : les iPhone 15 et 15 Pro ne répondent pas aux attentes

Kuo est bavard en ce début de week-end et nous donne ses premières sensations sur la sortie de l'iPhone 15. Au menu, une croissance financière pour Apple et des iPhone 15 aux grands écrans qui cartonnent.

Kuo Time

L'analyse du jour est signée Ming-Chi Kuo et évoque sans surprise l'iPhone 15. Bien informé via la chaîne d'approvisionnement d'Apple, Kuo juge que les iPhone 15 et iPhone 15 Pro ne répondent pas aux attentes initiales.



Il déclare même que la marque devrait probablement réduire le nombre de commandes sur ces deux modèles dans un futur proche si la tendance ne s'inverse pas. Les promotions à venir du côté des revendeurs et des opérateurs mobiles pour les fêtes de fin d'année et autres évènements type Black Friday seront les bienvenues.

En revanche, les iPhone 15 Plus et iPhone 15 Pro Max seraient les grands gagnants. Pour le 15 Plus, il se pourrait qu'Apple augmente même ses commandes et le fait d'avoir lancé tous les iPhone en même temps n'est pas un hasard. L'an dernier, l'iPhone 14 Plus est sorti plusieurs semaines après le 14 Pro, ce qui lui a visiblement fait du mal.



Du côté du 15 Pro Max, son exclusivité sur le téléobjectif x5 lui donne un avantage considérable, au point même que le prix passerait au second plan pour certains clients. Il reconfirme au passage que ce zoom x5 sera sur les deux modèles Pro pour la sortie de l'iPhone 16.

Croissance en vue

Pour la partie finance, Kuo voit une progression d'une année sur l'autre en se basant sur le quatrième trimestre fiscal de l'entreprise. Une croissance atteinte principalement grâce aux iPhone 15 les plus chers qui se vendent le mieux. Un iPhone 15 Pro Max qu'il propulse à 35 millions de ventes contre 28 millions pour l'iPhone 14 Pro Max. Son estimation reste inchangée, 80 millions d'expéditions d'iPhone 15 contre 76 millions pour l'iPhone 14.