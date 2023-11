Apple veut ses propres modems 5G dans les MacBook

Après l'iPhone, l'iPad ou encore l'Apple Watch, Apple souhaite doter ses MacBook d'un modem cellulaire afin de rendre les machines plus portables que jamais. Mais contrairement aux appareils cités, le Mac ne passera pas par la case Qualcomm. La firme vise l'intégration de ses propres modems.

Un MacBook 5G en 2028

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit d'intégrer son modem personnalisé dans les modèles de MacBook cellulaires qui pourraient arriver au plus tôt en 2028.

Apple développement son modem 5G depuis 2018, cherchant à s'éloigner de la dépendance vis-à-vis de Qualcomm qui officie actuellement dans les iPhones. Le calendrier de lancement du modem Apple a glissé à plusieurs reprises et serait désormais calé pour 2026. Après l'iPhone, le modem équipera naturellement les autres produits de la gamme.



Dans sa dernière lettre d'information "Power On", le journaliste affirme que les puces MX (probablement M6 d'ici 2028) intègreront un modem, ce qui permettrait de lancer des MacBooks dotés d'une connectivité cellulaire intégrée.

[Apple aura] probablement besoin de deux ou trois années supplémentaires pour intégrer cette puce dans les versions cellulaires de l'Apple Watch et de l'iPad - et du Mac, une fois que la pièce sera intégrée dans le système sur puce de l'entreprise.

Apple a déjà exploré la possibilité de développer des MacBooks dotés d'une connectivité cellulaire par le passé. En effet, la société aurait envisagé de lancer un MacBook Air doté d'une connectivité 3G, mais l'ancien PDG Steve Jobs a déclaré en 2008 qu'Apple avait décidé de ne pas le faire, car cela prendrait trop de place dans le boîtier. Un SoC unifié résoudrait ce problème. Après tout, Apple a déjà plusieurs composants dans ses puces M1, M2 et M3 comme le CPU, le GPU, la RAM ou encore le Neural Engine.

Les autres composants maisons à venir

Notre confrère rappelle également que les autres projets internes d'Apple en matière de puces comprennent des capteurs d'appareil photo, des batteries, une puce combinée Wi-Fi et Bluetooth qui remplacera à terme les composants de Broadcom, des écrans MicroLED pour les appareils Apple et un système de surveillance du glucose non invasif pour la montre.