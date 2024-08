Age of Empires Mobile a enfin une date de sortie !

Il était temps comme dirait l'autre. Annoncé en grande pompe lors de l'événement célébrant le 25e anniversaire de la série en 2022, Age of Empires Mobile n'avait plus donné signe de vie depuis. Celui qui est développé pour iOS et Android par TiMi Studio Group et World’s Edge aura donc pris son temps, puisque l'emblématique jeu de stratégie est désormais daté sur mobile au 17 octobre prochain.

Age of Empires Mobile arrive très vite !

Prévu en tant que free-to-play, ce nouvel opus sur mobile se veut une expérience inédite, intégrant des éléments clés des jeux principaux de la série, tout en étant optimisé pour les plateformes mobiles. On retrouvera évidemment la stratégie en temps réel qui a fait son succès depuis 1997, mais certainement avec

Age of Empires Mobile fera également partie des titres présentés à la Gamescom 2024, offrant aux joueurs l'occasion de découvrir le gameplay en avant-première. Vous pouvez visionner le nouveau trailer de lancement ci-dessous :

Si vous voulez découvrir le gameplay, c'est plutôt cette vidéo qu'il faut visionner :

Vous l'aurez compris, il ne s'agit certainement pas d'un Age of Empires au rabais, mais bien une expérience totale ! C'est beau, fluide et, à première vue, terriblement complet.



Pour ceux qui souhaitent être parmi les premiers à jouer à Age of Empires Mobile, vous pouvez dès maintenant le précommander gratuitement sur l'App Store pour iOS ou vous préinscrire sur Google Play pour Android. À la rédaction, cette annonce, en plus de la sortie de Fall Guys et du retour de Fortnite, nous a mis dans les meilleures dispositions pour ce week-end. Comme d'habitude, nous testerons Age of Empires Mobile dès sa sortie pour voir comment il sera monétisé et s'il proposera des bonus ou des interactions avec Age of Empires IV ou Age of Empires II DE sur PC.



Voilà un autre grand nom du jeu vidéo qui débarque sur mobile, après les récents Diablo, Resident Evil et autre Assassin's Creed.



Rendez-vous dans deux mois !

Télécharger le jeu Age of Empires Mobile