Prime Video va afficher encore plus de publicités en 2025

Amazon prévoit d'accentuer la diffusion de publicités sur sa plateforme de streaming Prime Video l'année prochaine. Après avoir introduit un nombre limité d'annonces publicitaires début 2024 (avec un abonnement supplémentaire pour les retirer), le géant du e-commerce a constaté que cela n'avait pas fait fuir massivement les abonnés. Fort de ce constat, Amazon compte désormais aller plus loin.

Une "charge publicitaire très légère" bien tolérée selon Amazon

Lorsqu'Amazon a lancé les publicités sur Prime Video en janvier dernier, le groupe avait opté pour une approche prudente. Seule une "charge publicitaire très légère" avait été mise en place dans un premier temps, de l'ordre de 2 à 3,5 minutes de pubs par heure en moyenne selon le Wall Street Journal.

Kelly Day, vice-présidente de Prime Video International, a expliqué au Financial Times que cette "entrée en douceur dans la publicité a dépassé les attentes des clients en termes d'expérience publicitaire". Résultat, le taux de désabonnement "a été bien inférieur à ce que nous avions anticipé", affirme-t-elle.

Cap sur davantage de pubs en 2025

Rassuré par cette tolérance des abonnés, Amazon a décidé de passer à la vitesse supérieure. Le nombre d'espaces publicitaires proposés aux annonceurs sur Prime Video va ainsi augmenter "un petit peu plus en 2025", a confirmé Kelly Day. Concrètement, les téléspectateurs devront s'attendre à davantage de coupures pub avant et pendant leurs programmes.

Pour le moment, Prime Video n'interrompt pas les contenus pour diffuser des annonces. Mais cela pourrait changer l'an prochain. Le service prévoit aussi l'arrivée de publicités interactives, permettant d'en savoir plus sur un produit ou une marque, voire de l'ajouter directement à son panier Amazon.

La pub, un levier de croissance pour les services de streaming

Amazon n'est pas le seul à miser sur la publicité pour doper ses revenus. Netflix, Disney+ ou encore HBO Max ont aussi lancé des abonnements moins chers, en partie financés par les annonces. Une stratégie payante, les offres avec pub attirant de nombreux nouveaux abonnés, notamment chez Netflix.

Les services de streaming cherchent le bon équilibre entre revenus publicitaires et expérience utilisateur. Si Amazon augmente la pression, c'est qu'il pense que les abonnés sont prêts à en accepter davantage. Prime Video étant toujours inclus dans l'abonnement d'Amazon Prime, l'offre reste tout de même très avantageuse et cela peux expliquer que les utilisateurs soient peu dérangés par la publicité pour le moment. Mais gare à ne pas dépasser leur seuil de tolérance, au risque cette fois de les voir partir. Le défi est de taille pour Prime Video et ses concurrents.

