Undead Slayer: Horde Survivor est un nouveau jeu de survie face aux zombies

Et encore une sortie mobile sur le thème des morts-vivants, avec Undead Slayer: Horde Survivor qui propose une approche décalée grâce à un ton léger rempli de crânes et de goules cartoon. Un titre gratuit qui n'abuse pas sur les publicités, ce qui est notable !

Découvrez Undead Slayer: Horde Survivor

Disponible sur iOS et Android, Undead Slayer qui reprend les grandes lignes des classiques du genre comme Vampire Survivors, coloré façon dessin animé, vous oppose à des vagues d’ennemis toujours plus loufoques. Comme vous l'imaginez, vous allez devoir esquiver et découper des hordes entières, tout en jouant la montre pour améliorer vos compétences dans des sessions dynamiques.



Rien d'innovant de prime abord, mais Undead Slayer ce n'est pas qu'un gameplay simple. Tout est dans les chiffres : plus de 30 compétences, d’innombrables combinaisons, plus de 1000 types de monstres uniques et diverses classes, le tout enveloppé dans une esthétique léchée, fort bien animée.



Undead Slayer semble peaufiné et riche en fonctionnalités, à voir s'il parviendra à se faire une place dans un genre désormais surreprésenté. En tout cas, sa réalisation et son système d'évolution typique d'un RPG en font un choix solide, sans oublier son modèle économique free-to-play qui n'est pas aussi punitif que d'autres. Disponible sur App Store et Play Store.

Télécharger le jeu gratuit Undead Slayer: Horde Survivor