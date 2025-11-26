PlatyGuard: Swarm Slayer est disponible dès maintenant sur iOS & Android !

Plongez dans PlatyGuard: Swarm Slayer, le nouveau roguelike d’action 2D qui mélange la fluidité de Dead Cells avec une ambiance biopunk déjantée et une armée de guerriers à bec de canard ultra-badass. Ce bijou indé vient de sortir mondialement après une bêta discrète et fait déjà parler de lui.

PlatyGuard: Swarm Slayer est un petit bijou

Incarné l’un des plus de douze platyguards uniques – samouraï, ninja, assassin, flingueur – chacun avec ses mécaniques propres : parades parfaites, combos brutaux, attaques chargées ou style dodge & shoot. Maîtrisez le timing pour briser les défenses ennemies, enchaîner les finishers dévastateurs et ressentir chaque choc.

Avec plus de 100 objets, des centaines de compétences et des synergies folles, chaque partie vous permet de créer des builds complètement fous : invoquer des armées d’insectes, déclencher des orages de foudre ou partir en mode épéiste verre-canon. Le monde post-apocalyptique regorge de secrets – conspirations corporatistes, ruches mutantes et un twist choc juste après le tutoriel qui retourne tout ce que vous croyiez savoir.



Six immenses zones, plus de 50 types d’ennemis, chasseurs d’élite et boss qui font trembler l’écran : aucune run ne se ressemble. Et ce n'est pas tout, les développeurs de ChillyRoom ont aussi intégré des boutiques tenues par des marchands sarcastiques, bénédictions aléatoires et champs de bataille mouvants rendent la boucle ultra-addictive.

Notre avis

Un jeu free-to-play inspiré du gameplay de Dead Cells, du système d'améliorations à choix ternaire des jeux de survie aux hordes (comme Vampire Survivors), et des splash arts dans le style de Hades. Un futur hit grâce à cette combinaison réussie d'éléments populaires, malgré une difficulté un peu trop basse.



Si vous aimez les hack & slash rapides et techniques avec une grosse dose de personnalité, PlatyGuard: Swarm Slayer est un incontournable sur mobile. Téléchargez-le tout de suite sur le Play Store et l’App Store, votre doigt de parade n’a jamais été aussi en danger !

