Spotify dévoile SongDNA pour tout savoir sur vos artistes favoris

Spotify vient de dévoiler une série de fonctionnalités pensées pour valoriser les artisans de l'ombre dans l'industrie musicale. À l'heure où Apple Music et les autres services de streaming se livrent une bataille sans merci pour fidéliser leurs abonnés, le géant suédois mise sur la transparence et la découverte approfondie. L'objectif : transformer l'écoute passive en une expérience immersive qui célèbre tous les contributeurs d'un morceau, des ingénieurs du son aux producteurs en passant par les musiciens de session.

Des crédits enfin exhaustifs

Jusqu'à présent, les crédits affichés sur Spotify se limitaient aux artistes principaux, auteurs-compositeurs et producteurs les plus visibles. Désormais, la plateforme étend cette section pour inclure l'ensemble des participants : ingénieurs de mixage, choristes, musiciens additionnels et bien d'autres talents qui restent souvent dans l'ombre. Ce déploiement commence sur mobile dès aujourd'hui et atteindra la version desktop dans les prochains mois. Les informations proviennent directement des labels et distributeurs, ce qui implique que les artistes doivent veiller à tenir leurs métadonnées à jour pour garantir une reconnaissance complète de leurs équipes.

Cette initiative rappelle l'époque des pochettes de vinyles et des livrets de CD, que l'on parcourait religieusement en écoutant un album. Mike Dean, producteur de renom, souligne d'ailleurs que ces crédits imprimés ont longtemps été un vecteur de découverte et de reconnaissance dans l'industrie, bien avant l'ère numérique.

SongDNA, une cartographie interactive

La nouveauté la plus ambitieuse s'appelle SongDNA. Cette fonctionnalité exclusive aux abonnés Premium propose une vue interactive qui cartographie les connexions entre les morceaux : samples utilisés, reprises existantes et collaborateurs communs. En intégrant les données de WhoSampled, une base communautaire que Spotify a rachetée, la plateforme offre un outil de découverte comparable à ce que propose déjà Tidal avec ses crédits interactifs.

Pour les utilisateurs d'iPhone et d'iPad, cette approche rappelle la philosophie d'Apple Music avec ses playlists éditoriales et ses contenus exclusifs, mais va plus loin en traçant littéralement l'ADN créatif d'une chanson. On peut ainsi remonter aux influences d'un artiste et découvrir des morceaux qu'on n'aurait jamais trouvés autrement.

Histoires et contexte culturel

Troisième pilier de cette mise à jour : "About the Song". Cette section, également réservée aux Premium, propose des cartes déroulantes dans la vue "En lecture" qui racontent l'histoire derrière les morceaux. Inspirations, anecdotes de studio, impact culturel : ces informations proviennent de sources tierces comme Wikipedia ou des médias spécialisés. Spotify avait déjà tenté l'expérience avec Genius par le passé, mais cette nouvelle mouture semble plus ambitieuse et diversifiée dans ses sources.

Ces trois fonctionnalités seront d'abord présentées aux artistes via Spotify for Artists Preview début 2026, leur permettant de vérifier l'exactitude des données avant le lancement public. Une démarche qui témoigne d'une volonté de placer les créateurs au cœur du dispositif et de construire un écosystème plus transparent pour tous, à défaut de mieux rémunérer les artistes.



