X écope d'une amende de 120 millions d'euros de l'UE

L'Union européenne vient de franchir une étape décisive dans l'application de sa législation numérique. En infligeant une amende de 120 millions d'euros à X, la plateforme d'Elon Musk, Bruxelles envoie un signal fort à l'ensemble de l'industrie tech. Cette sanction, la première prononcée dans le cadre du règlement sur les services numériques (DSA), intervient dans un climat de tensions croissantes avec Washington et pourrait bien redessiner les règles du jeu pour toutes les grandes plateformes opérant en Europe, y compris celles d'Apple.

Le DSA passe à l'action contre X

La Commission européenne a identifié trois manquements majeurs dans le fonctionnement de X. Le premier concerne le système de coches bleues, qui a connu une transformation radicale depuis le rachat du réseau par Elon Musk en 2022. Initialement conçues pour certifier l'authenticité des comptes d'intérêt public, ces badges sont désormais attribués à tout abonné payant, sans vérification approfondie de l'identité. Cette évolution crée une confusion délibérée selon Bruxelles, rendant difficile pour les utilisateurs de distinguer les sources fiables des contenus potentiellement trompeurs.

Les deux autres infractions touchent à la transparence. X n'offre pas aux chercheurs européens un accès satisfaisant à ses données publiques, pourtant essentiel pour analyser les risques systémiques comme la désinformation. De plus, sa base de données publicitaires reste opaque, empêchant les utilisateurs de détecter efficacement les campagnes frauduleuses ou les opérations de manipulation coordonnées.

Un bras de fer politique aux implications larges

Cette sanction dépasse le cadre purement réglementaire pour s'inscrire dans une confrontation plus large entre l'Europe et les États-Unis. Le vice-président américain JD Vance n'a pas tardé à réagir, accusant l'UE de s'attaquer à la liberté d'expression. La vice-présidente de la Commission Henna Virkkunen a fermement répondu que la décision "n'a rien à voir avec de la censure" mais vise uniquement à faire respecter les obligations de transparence.

Cette tension n'est pas sans rappeler les nombreux démêlés d'Apple avec les régulateurs européens. Entre le DMA qui l'oblige à ouvrir l'App Store, l'imposition de l'USB-C, et les amendes colossales pour pratiques anticoncurrentielles, Cupertino connaît bien la détermination de Bruxelles. La firme à la pomme, comme X, doit composer avec un arsenal législatif européen de plus en plus contraignant qui oblige les géants américains à adapter leurs pratiques commerciales.

L'amende reste modeste au regard des possibilités légales – le DSA permet des sanctions allant jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. X dispose maintenant de 60 jours pour proposer des solutions correctives et 90 jours pour les mettre en œuvre, faute de quoi des astreintes supplémentaires pourraient être imposées. L'enquête parallèle sur la gestion des contenus illégaux et de la désinformation se poursuit, laissant planer la menace de nouvelles sanctions.

