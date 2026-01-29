Sorties jeux : Tavern Tale, Green Pond Town, Hive® Game et Dokimon: Quest

Aujourd'hui, 16 jeux vidéo intéressants débarquent sur App Store et notamment Tavern Tale, Green Pond Town, Hive® Game et Dokimon: Quest.



Chaque semaine, un peu comme les films au cinéma, vous retrouvez chez iPhoneSoft les sorties jeux pour iPhone et iPad depuis des années. Une rubrique unique pour les fans de jeux mobiles !

Nouveaux jeux gratuits iOS :

Tavern Tale (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.0, VO, 1,1 Go, iOS 12.0, ChillyRoom) Tavern Tale est un action RPG indé charmant qui fusionne un monde fantasy 3D mignon avec un roguelike sombre : tout est scellé dans un cube maudit par une sorcière, et ton aventure kicke direct à la porte de la taverne safe du nain Hank, entourée de mobs partout. Explore un cube qui shift à chaque run, recrute +30 héros adorables comme l'otarie tai-chi ou la mage trésor-addict pour des builds synérgiques déments avec 200 sorts et objets, et vis une story dark-fantasy immersive pour péter le sort et s'évader. Télécharger le jeu gratuit Tavern Tale





Golf Piko (Jeu, Sports / Casse-tête, iPhone, v2.3, VO, 115 Mo, iOS 13.0, Vikas Pawar) Golf Piko est un puzzle golf relaxant où précision et stratégie explosent sur plus de 100 trous faits à la main répartis en 4 parcours ingénieux, bourrés de murs, tunnels, eau et mécaniques tordues qui challengent ta logique, ton timing et ta créativité. Joue gratos, débloque les niveaux, traque les succès Game Center et vise le coup parfait dans un design minimaliste pur gameplay, sans chichi ! Télécharger le jeu gratuit Golf Piko

Hero Blasters: Defense (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone, v1.1.3, VO, 366 Mo, iOS 13.0, Buff Studio Co.Ltd.)

Hero Blasters est un tower defense puzzle casual ultra addictif où tu manipules des blocs en combo pour invoquer des héros mignons et les déploies pour exploser les vagues de monstres en mode roguelike. Fusionne-les en légendaires OP, chope des récompenses quotidiennes, participe à des quêtes et succès pour une boucle puzzle-bataille-loot-growth qui te happe à chaque fois ! Télécharger le jeu gratuit Hero Blasters: Defense

Green Pond Town (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.0, VO, 481 Mo, iOS 16.6, COTTONGAME Network Technology ...) Green Pond Town est un jeu d'aventure puzzle immersif en vue à la première personne, où une lettre accompagnée d'une photo en noir et blanc aux visages effacés vous attire dans une ville sinistre et pluvieuse, emplie de mystères oppressants et d'une horreur atmosphérique subtile. Explorez des scènes minutieusement conçues, résolvez des énigmes interconnectées par l'observation fine, la collecte d'objets et des interactions variées, pour dévoiler layer après layer une intrigue captivante qui met à l'épreuve votre logique et votre courage. Télécharger Green Pond Town à 0,99 €

Jelly Busters (Jeu, Casse-tête, iPhone, v220000.1.6, VF, 232 Mo, iOS 13.0, Moon Active) Jelly Busters te plonge dans un skatepark coloré avec ta bande de skateurs rebondissants : un coup de pousse sur la planche, une visée rapide et bim, tu tires pour exploser des piles de cubes colorés dans un festival de sons ASMR craquants et une ambiance arcade ultra relax. Mais attention, la difficulté augmente vite avec des bloqueurs qui te forcent à anticiper et des boosters pour des explosions en chaîne et des remontadas de malade ! Télécharger le jeu gratuit Jelly Busters





Hive® Game (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.0.2, VF, 18 Mo, iOS 15.6, GiantStep Kft.) Hive est une app officielle validée par son créateur John Yianni : un pur jeu de stratégie "échecs de la nature" sans plateau où tu déploies tes bestioles pour encercler la Reine Abeille adverse, ultra accessible mais d'une profondeur infinie qui te happe direct. Le full game + extensions Moustique/Coccinelle/Cloporte, une IA RustyBlade agressive qui challenge les pros tout en coachant les noobs avec diff réglable, undo et tuto. Que du gameplay épuré et intense ! Télécharger le jeu gratuit Hive® Game

Football Club Management 2026 (Jeu, Sports / Simulation, iPhone, v0.0.1, VF, 530 Mo, iOS 13.0, Go Play Games) Football Club Management 2026 te balance dans la gestion ultra réaliste d'un club de foot sur mobile : recrute des cracks, entraîne ta dream team et grimpe les tableaux pour faire exploser les supporters en mode champion's league. On est loin d'un FM hardcore mais il optimisé tactile. Télécharger le jeu Football Club Management 2026

Truck Masters: World Simulator (Jeu, Simulation, iPhone, v2026.0, VO, 1,2 Go, iOS 15.0, Highbrow Interactive) Truck Masters: World Simulator te catapulte au volant d'énormes camions pour tracer la route à travers les USA/Europe/Asie, avec une physique réaliste, une météo qui change tout et des jobs qui rapportent de l'argent. Upgrade/custom ta flotte, bâtis ton empire avec garages, stations et conducteurs, et explose les classements en multi/events pour régner en maître absolu ! Télécharger le jeu gratuit Truck Masters: World Simulator

Vilaayath Budha (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone, v1.0.1, VO, 1004 Mo, iOS 15.0, OFFLINE HUMAN STUDIOS PRIVATE ...) Vilaayath Budha, c’est le tout premier survival open-world mobile porté par une superstar indienne : tu joues Double Mohan, le mythique contrebandier de bois de santal incarné par Prithviraj Sukumaran en personne, au volant d’une jeep cabossée dans les forêts sauvages et dangereuses de Marayoor au Kerala. Survive en mode cinématographique avec cycle jour/nuit, météo qui change la donne, visibilité réduite, conduite ultra réaliste, poursuites haletantes et choix lourds pour semer les patrouilles forestières - le tout free-to-play sans pay-to-win, cosmétiques en option, mises à jour régulières et graphismes next-gen qui envoient du lourd sur mobile ! Télécharger le jeu Vilaayath Budha

Merge Cats: Catopia Puzzle (Jeu, Casse-tête, iPhone, v1.5.0, VF, 382 Mo, iOS 15.0, Sticky Hands Inc.) Catopia est un jeu de merge puzzle empreint de douceur et de mystère : vous incarnez un protagoniste égaré dans un monde félin paradisiaque, guidé par le facétieux Cheshire, pour retrouver Marie en assemblant des objets qui évoluent et révèlent peu à peu les secrets des chats. Transformez une île en ruines en un havre paisible, plongez dans une narration touchante à la frontière entre vie et mort, et profitez d’un art délicat aux allures de tableaux, le tout dans une expérience accessible, relaxante et sans pression. Télécharger le jeu gratuit Merge Cats: Catopia Puzzle

Dokimon: Quest (Jeu, Aventure / Jeux de rôle, iPhone, v1.0.4, VO, 77 Mo, iOS 16.0, Yanako RPGs LLC) Dokimon: Quest par Yanako RPGs débarque sur iOS : un RPG turn-based de capture de monstres où vous explorez un monde ouvert dangereux, affrontez des créatures pour progresser et élucidez le mystère de votre ami disparu en renforçant votre équipe. Doté de mécaniques modernes comme l'accélération des combats, l'édition de stats en ville, un journal de quêtes, des astuces optionnelles, une OST 8-bit ou piano au choix, des combats mondiaux, 20+ palettes rétro, 9 personnages jouables et 4 sauvegardes, il ravive l'esprit rétro avec un confort contemporain. Télécharger Dokimon: Quest à 3,99 €

Astro Busters (Jeu, Action, iPhone, v2.8.2, VO, 225 Mo, iOS 13.0, Michael Prymus) Astro Busters est un shooter spatial moderne inspiré d'Asteroids, offrant des batailles rapides en solo ou multijoueur cross-platform, avec des contrôles réactifs, une physique satisfaisante, 7 armes, 2 vaisseaux et de nombreux upgrades. Les joueurs affrontent des vagues d'ennemis intenses, des boss épiques, complètent des niveaux ou sous-tâches pour débloquer des armes via des diamants, entrent dans un classement des highscores et visent à survivre le plus longtemps en espace profond. Télécharger le jeu gratuit Astro Busters

Evo Defense (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.1.8, VO, 859 Mo, iOS 13.0, Blue Planet Joy) Evo Defense: Merge TD est un tower defense roguelike innovant mêlant fusion et évolution, où l'on incarne un roi, fusionnant et améliorant des héros adorables pour repousser des vagues infinies de monstres en seulement 3 minutes par partie. Avec une triple aléatoire (invocations, compétences, fusions), sept classes de héros, de multiples modes (PvE, PvP Arena, Co-op, Guildes) et des combos stratégiques profonds sous une esthétique mignonne, il offre des parties rapides, replayables et adaptées au mobile. Télécharger le jeu gratuit Evo Defense

Nouveaux jeux payants iOS :

Countless Army Mobile Edition (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.5.6, VO, 209 Mo, iOS 10.0, Daniel Navarro Olmedo) Countless Army Mobile Edition, c'est le tower defense inversé qui te met dans la peau du vrai méchant : au lieu de défendre, tu envoies vague après vague tes troupes pour défoncer les défenses ennemies et conquérir le monde ! Choisis tes 12 unités (avec 2 professions chacune), l'ordre, les chemins, upgrade-les, customise-les avec des skins de ouf, balance 6 sorts puissants et un arbre de 50+ compétences, tout ça sur 52 cartes dans 6 royaumes variés (plaines, forêts, déserts, montagnes enneigées) avec météo dynamique, rebondissements et provinces qui peuvent se rebeller si tu les gardes pas bien. Télécharger Countless Army Mobile Edition à 4,99 €

Dwarves: Glory, Death and Loot (Jeu, Stratégie / Aventure, iPhone, v1.21.21, VO, 554 Mo, iOS 13.0, Sidekick Publishing GmbH) Dwarves: Glory, Death and Loot est un roguelike de combat automatique où l'on commande une escouade de nains intrépides, recrutant et personnalisant jusqu'à dix héros uniques (tanks, assassins, guérisseurs, mages) pour créer des synergies, équiper en butin légendaire et positionner des formations stratégiques avant des batailles automatiques contre des vagues d'ennemis croissants (orcs, trolls, dragons).

La boucle roguelike offre des parties uniques et replayables avec choix de récompenses, améliorations permanentes via échecs et victoires, gestion de ressources et adaptations constantes pour maîtriser le chaos et accumuler trésors. Télécharger Dwarves: Glory, Death and Loot à 4,99 €