App Gmail : le chiffrement de bout en bout pour les utilisateurs Workspace

Google vient de franchir une étape importante pour la sécurité des emails professionnels. Le chiffrement de bout en bout (End-to-End Encryption, alias EEE) de Gmail est désormais disponible sur iOS et Android pour les utilisateurs de Google Workspace. Jusqu’à présent, cette fonctionnalité était réservée à la version web sur ordinateur. Les utilisateurs mobiles devaient passer par des solutions de contournement peu pratiques. C’est désormais terminé : le chiffrement client-side (CSE) est intégré directement dans l’application Gmail sur iPhone, iPad et Android.

Comment ça fonctionne le chiffrement sur Gmail ?

Les utilisateurs peuvent composer et lire des messages chiffrés de bout en bout directement dans l’application Gmail.

Le chiffrement s’applique message par message : il suffit d’appuyer sur l’icône cadenas dans la fenêtre de rédaction et de sélectionner « Chiffrement supplémentaire ».

Les messages chiffrés peuvent être envoyés à n’importe quel destinataire, quel que soit son fournisseur de messagerie. Si le destinataire utilise Gmail → le message arrive normalement dans sa boîte. Si le destinataire utilise un autre service → il reçoit un lien sécurisé pour lire et répondre via un navigateur.



Conditions d’utilisation

Comme expliqué dans le communiqué, cette fonctionnalité est réservée aux clients Enterprise Plus disposant de l’add-on Assured Controls ou Assured Controls Plus (l’offre la plus orientée conformité et sécurité d’Google).



Les administrateurs doivent activer manuellement le support des clients mobiles (iOS et Android) dans la console d’administration avant que les utilisateurs puissent en bénéficier.

Un grand pas pour la productivité mobile

Avec cette mise à jour, Google supprime enfin l’une des principales limitations de son offre Workspace sur mobile. Les professionnels et les organisations soucieux de la confidentialité peuvent désormais rédiger et consulter des emails hautement sensibles directement depuis leur iPhone, sans devoir passer par un ordinateur ou une application tierce. La fonctionnalité est en cours de déploiement, et est d’ores et déjà disponible pour les domaines en Rapid Release et Scheduled Release.



Bien évidemment, cela ne concernera pas grand monde au final, ceux qui sont soucieux de leur sécurité numérique tournent généralement le dos aux produits de Google.



Sur iPhone, vous êtes plutôt Mail d'Apple ou Gmail de Google ? ou autre ?

Télécharger l'app gratuite Gmail