Klutch : le jeu de course SF scénarisé est disponible sur iOS et Android

Si vous pensiez que les jeux de drag racing se limitaient à accélérer en ligne droite, Klutch va complètement changer votre vision du genre. Le nouveau jeu de course développé par un studio indépendant nommé Unblockable vient de sortir sur iOS et Android. Il mélange course ultra nerveuse, esthétique manga très marquée et une histoire de science-fiction dramatique pleine de rivalités, de trahisons et de rébellion.

Un scénario digne d’un anime

Vous incarnez un ancien tuner de vaisseaux spatiaux à la retraite, brutalement ramené dans le jeu quand votre ancien partenaire, Chase, présumé mort après avoir rejoint la Redline Dominion, refait surface. Il est désormais l’un des capitaines de cette organisation qui a renversé l’Empire.



Autour de vous gravitent des personnages hauts en couleur :

The Gatekeeper, qui contrôle l’accès aux modifications les plus puissantes

Vex Spool, une figure clé de la Redline Dominion

Et bien d’autres qui vont pimenter une histoire remplie de rivalités et de twists

Le ton est clairement inspiré de Speed Racer (à venir sur Apple TV) version moderne et sombre : vitesse, trahison, loyauté et combats spectaculaires. Les fans de Wipeout ont tout intérêt à le télécharger.

Un gameplay hybride et addictif

Klutch n’est pas qu’un simple jeu de course en ligne droite. Il propose :

Un mode Histoire avec un prologue déjà disponible (d’autres épisodes arriveront régulièrement)

Des courses de soumission (Submission Race) : mode classé très risqué où vous misez de la monnaie virtuelle sur une seule tentative

Des courses Time Attack

Un Hangar qui s’agrandit progressivement avec près d’une douzaine de vaisseaux prévus pour le premier chapitre

Chaque vaisseau a un comportement unique, avec ses forces et ses faiblesses. La personnalisation et la maîtrise des différentes machines sont au cœur du gameplay.

Une réalisation originale

Visuellement, tout est dessiné à la main : pas d’IA, que du travail artisanal avec des impact frames, des effets exagérés et une bande-son qui mise entièrement sur les bruits de moteurs puissants et agressifs. L’ambiance sonore est brute et immersive, tout juste ce qu'il faut pour vous mettre dedans.

Notre avis

Klutch est une excellente surprise. Il réussit le pari risqué de mélanger un gameplay de course de dragster rapide et précis avec une vraie narration riche en personnages et en drama. Le rendu visuel est superbe, les courses sont ultra dynamiques, et l’histoire donne envie d’en savoir plus à chaque épisode. C’est clairement l’un des jeux de course les plus originaux et ambitieux sortis sur mobile ces derniers mois. Si vous aimez à la fois la vitesse, le tuning et les histoires de rivalité, Klutch est fait pour vous.

La note 4,5 / 5

Disponible dès maintenant

Sur l’App Store

Sur le Google Play Store

Vous l’avez déjà téléchargé ? Qu’est-ce que vous pensez du mélange course + scénario anime ?

Télécharger le jeu gratuit KLUTCH