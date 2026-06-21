Apple et Air France s’associent pour récompenser les voyageurs

Et si votre prochain iPhone vous aidait à financer votre prochain voyage ? Grâce à un nouveau partenariat entre Flying Blue et Apple, les membres du programme de fidélité d’Air France-KLM peuvent désormais gagner des Miles en achetant des produits Apple via des boutiques en ligne dédiées.

Air France mise sur Apple pour enrichir son programme Flying Blue

Flying Blue vient de franchir une nouvelle étape dans sa stratégie d'expansion au-delà du voyage. Le programme de fidélité d'Air France-KLM a annoncé le 17 juin 2026 un partenariat inédit avec Apple, permettant à ses membres de cumuler des Miles sur l'achat d'appareils de la marque via des boutiques en ligne dédiées.



Le dispositif est disponible dans quatre pays : la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans chacun, une plateforme spécifique a été mise en place, avec des URLs propres à chaque marché. Les membres accèdent ainsi à l'intégralité du catalogue Apple — iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch et bien d'autres produits — avec une livraison directement assurée par Apple. Les taux de Miles varient selon les pays et les produits, mais peuvent atteindre jusqu'à 41 Miles pour 10 euros dépensés selon les informations relayées par Flying Blue.

Benjamin Lipsey, SVP Loyalty, Digital & Data du groupe Air France-KLM et Président de Flying Blue, a souligné l'ambition du programme : transformer Flying Blue en compagnon du quotidien, pas seulement un outil de voyage. Avec près de 100 partenariats commerciaux actifs, le programme entend tisser un écosystème de plus en plus présent dans la vie courante de ses membres.



Flying Blue a été sacré meilleur programme de fidélité aérien au monde pour la deuxième année consécutive par Point.me en 2025, et vient de décrocher le titre de meilleur programme de fidélité 2026 aux Freddie Awards. Avec plus de 35 millions de membres dans le monde et 40 compagnies aériennes partenaires, le programme fait figure de référence mondiale.



Pour les utilisateurs Apple en France, la logique est séduisante : un MacBook Pro ou un iPhone 17 Pro acheté via la page dédiée peut générer plusieurs milliers de Miles en une seule transaction, là où il faudrait des mois de vols pour en accumuler autant. Une façon de rentabiliser ses achats tech sans rien changer à ses habitudes de consommation.



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