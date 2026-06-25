Notre avis sur FIFA Heroes mobile, le jeu de football arcade officiel

FIFA vient de lancer FIFA Heroes, son tout premier jeu mobile officiel depuis la fin du partenariat avec EA Sports. Disponible dès aujourd’hui sur iOS et Android, probablement légèrement en retard puisque la coupe du monde a débuté il y a quinze jours, ce titre propose une approche radicalement différente des simulations traditionnelles. Retrouvez notre avis préliminaire en fin d'article.

Un football arcade ultra-rapide et spectaculaire

Oubliez les matchs de 90 minutes. Dans FIFA Heroes, les rencontres se jouent en 5 contre 5 sur des durées de seulement 90 secondes. Le rythme est explosif et l’accent est mis sur l’action immédiate. Un peu comme le mode Rush de EA Sports FC. Mais le vrai twist du jeu réside dans les super-pouvoirs.



Chaque héros possède des capacités spéciales qui transforment complètement le gameplay :

Téléportation pour dribbler

Tirs enflammés

Tackles magnétiques

Gel des adversaires

Boucliers magiques

Le jeu mélange habilement le football street et des mécaniques hero-shooter, dans la lignée de ce que proposait autrefois FIFA Street, mais avec une touche moderne et plus spectaculaire.

Construction d’équipe et personnalisation

Vous pouvez constituer votre équipe en collectant et en améliorant des héros uniques, chacun avec son propre style de jeu et ses capacités. Le jeu propose une grande variété de personnages : légendes du football, mascottes de la Coupe du Monde, mais aussi des personnages issus de films, séries et de la culture pop.



Parmi les autres points forts :

Des arènes variées et originales (toits cyberpunk, toundra glacée, terrain cosmique, etc.)

Un système de progression avec saisons et Battle Pass

Des emotes, célébrations et personnalisations de profil

Des matchs classés PvP en ligne

Un lancement mondial

FIFA Heroes est sorti officiellement ce 24 juin 2026 en version mondiale sur l’App Store et le Google Play Store. Le jeu est free-to-play avec des achats intégrés (gemmes, Season Pass). Le jeu est développé par ENVER et édité par Solace Games, en partenariat officiel avec la FIFA. Des versions console (PlayStation, Xbox, Switch) sont prévues pour plus tard dans l’année.

Premier avis

S'il faudra voir sur la durée, nos premières impressions sont bonnes avec un gameplay fun et addictif, des graphismes particulièrement soignés et, surtout, du neuf avec les super-pouvoirs. Par contre, on a vu quelques bugs et eu un petit crash pendant une session.



FIFA Heroes ne cherche pas à concurrencer directement EA Sports FC sur le terrain de la simulation réaliste. Il propose plutôt une expérience arcade rapide, fun et spectaculaire, pensée pour le mobile et les sessions courtes. Avec ses super-pouvoirs, ses matchs ultra-rapides et son univers coloré, le jeu a le potentiel de séduire une nouvelle génération de joueurs qui veulent du football sans prise de tête.



Vous l’avez déjà téléchargé ? Qu’avez-vous pensé des super-pouvoirs et du rythme de jeu ?

Télécharger le jeu gratuit FIFA Heroes