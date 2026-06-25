L'iPhone 17 a un point commun avec l'iPhone 4

Vous ne le savez peut-être pas, mais l’iPhone 17 s’apprête à établir un record dans l’histoire récente d’Apple : il restera le modèle principal de la gamme pendant près de 18 mois, une première depuis un certain iPhone 4, celui qui a introduit l'écran Retina !

Retour sur le dernier record

L’iPhone 4, lancé en juin 2010, était resté le flagship principal d’Apple jusqu’au lancement de l’iPhone 4S en octobre 2011, soit environ 16 mois. Ce long cycle était dû à un changement de calendrier de sortie (passage de l’été à l’automne). Depuis cette époque, Apple a maintenu un rythme annuel très régulier pour ses iPhone, avec une durée de vie moyenne d’environ 12 mois au sommet de la gamme, sauf iPhone SE.

L’iPhone 17 nouveau recordman

Comme vu à plusieurs reprises dans notre rubrique « rumeurs », Apple aurait récemment pris une décision stratégique majeure : séparer les modèles Pro / Ultra des autres avec un calendrier de sortie en deux temps. Ainsi, le lancement de l’iPhone 18 standard serait reporté au printemps 2027. Cela signifie que :

L’iPhone 17 a été lancé en septembre 2025

L'iPhone 18 ne le remplacera qu'au printemps 2027

Cela représente donc environ 18 mois de présence au sommet, un record absolu depuis plus de 15 ans. À noter que les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max seront bien renouvelés chaque année en septembre par l'iPhone 18 Pro et Pro Max, et que l’iPhone Ultra (le premier modèle pliable) devrait arriver en septembre 2026. Le record concerne uniquement le modèle standard de la gamme.

Stratégie derrière ce choix

Ce cycle allongé peut s’expliquer par plusieurs facteurs (additionnables) :

La volonté d’Apple de mieux espacer ses lancements pour relancer l'intérêt.

Les ventes d'iPhone 17 toujours très fortes et / ou la préparation d’un iPhone 18 plus ambitieux.

La gestion plus efficace des stocks et des fournisseurs.

Conséquences pour les consommateurs

Points positifs

Ceux qui achèteront un iPhone 17 en 2025 pourront le garder plus longtemps sans se sentir « dépassés ».

La côte de l'iPhone 17 restera plus forte en occasion.

Points négatifs

Les utilisateurs qui attendent l’iPhone 18 devront patienter plus d’un an et demi après le lancement de l’iPhone 17.

Certains pourraient craindre une obsolescence plus rapide, la puce étant de la même génération que sur l'iPhone 18 Pro lancé six mois plus tôt.

Verdict

Ce long cycle de l’iPhone 17 est une stratégie inédite de la part d’Apple. Elle montre que la marque est prête à bousculer ses habitudes pour mieux organiser son calendrier de sorties. Reste à voir si ce choix sera apprécié par les consommateurs ou s’il créera de la frustration chez ceux qui devront attendre plus longtemps le modèle suivant.



Vous comptez acheter un iPhone 17 actuellement en promotion ou attendre l’iPhone 18 ? Rappelons que Tim Cook a annoncé une hausse des prix à venir.