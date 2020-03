Disney+ : 5 millions de téléchargements en Europe le premier jour

Disponible depuis le 12 novembre 2019 aux USA, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas, Disney+ vient d'arriver en Europe avec un lancement au Royaume-Uni, en Suisse, Espagne, etc. Bien que la France ne soit pas encore servie - la faute au gouvernement qui a demandé un report au 7 avril - l'application a été massivement téléchargée le jour 1.



En effet, les clients se sont rués dessus avec plus de 5 millions d'installations sur iOS et Android. De quoi certainement passer un peu de bon temps en cette période de confinement avec séries exclusives comme The Mandalorian de l'univers Star Wars.

Disney+ fait un carton pour son lancement européen

Le 24 mars, Disney Plus a donc fait ses débuts au Royaume-Uni, en Irlande, en Autriche, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en Suisse. Sur ces sept marchés, la firme de mesure et d'analyse App Annie a recensé plus de 5 millions de téléchargements.



Si la firme de Mickey comptait déjà 28,6 millions d'abonnés avec seulement cinq pays en trois mois, elle vient d'en gagner potentiellement 5 en un jour. Je dis potentiellement car les installations de Disney+ ne se traduisent pas forcément en abonnement, bien que les 30 jours gratuits soient très souvent utilisés. De plus, les abonnés Disney Plus peuvent télécharger et installer plusieurs applications sur plusieurs appareils : chaque compte peut créer jusqu'à sept profils et accéder à quatre flux simultanés. De plus, les données d'App Annie ne couvrent que les applications mobiles, pas les applications de télévision connectée ou l'accès au site Web Disney Plus (et peuvent donc exclure une partie de la base d'utilisateurs).



Malgré tout, ce baromètre relatif peut donner le sourire à Disney Plus qui vient d'établir une empreinte substantielle sur ces marchés, environ quatre mois après le premier lancement de Disney Plus aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Depuis le début de l'année en 2020, Disney Plus est l'application (hors jeux) classée n°7 en termes de dépenses de consommation dans le monde, par App Annie (derrière Tinder, YouTube, Netflix, TikTok, Tencent Video et iQIYI). Voilà qui va l'aider à grimper un peu plus, d'autant que la France arrive le 7 avril.



Rappelons toutefois que ce lancement est à nuancer car des milliards de personnes sont confinées à cause du coronavirus et, en conséquence, il y a probablement plus de clients potentiels qu'habituellement. Par contre, ils ne profitent pas de la meilleure qualité possible, car Disney a suivi les autres géants du streaming en baissant la qualité pour réduire l'utilisation de la bande passante de Disney Plus de 25%.



À quelques jours de son arrivée au sein de notre pays, pensez-vous souscrire au service de Disney+ ?



