Apple Car : un superbe concept nommé iCar

Il y a 32 min

Medhi Naitmazi

Le projet Titan sur lequel plus de 500 personnes travaillent ou ont travaillé chez Apple, n'est toujours pas clair. Voiture autonome ou système de conduite complet pour les constructeurs, l'avenir nous le dira. Mais avec les nombreux brevets déposés depuis des années (dont une bonne dizaine rien que cette année), il n'est pas incroyable de penser qu'Apple devrait lever le voile sur une Apple Car prochainement.



Pour patienter, et pour tenter d'imaginer ce que pourrait être une voiture marquée d'une pomme, il faut se tourner vers les concepts comme celui de Dejan Hristov.

Un magnifique concept d'Apple Car appelé iCar

Si certains analystes imaginent que le projet Titan est mort-né, d'autres comme Robert Cihra ou Ming-Chi Kuo croient dur comme fer que la société de Cupertino est toujours en train construire sa première voiture. Et comme souvent avec Apple, le géant américain aurait prévu de tout fabriquer elle-même avec la culture du secret qu'on lui connait. Nommé Apple Car ou iCar, le véhicule autonome et 100% électrique pourrait être lancé vers 2023.



Si les raisons d'un retard aussi important sur ce marché mené par Tesla depuis près de dix ans sont diverses, l'une des plus crédibles concerne la maturité de la conduite autonome. En effet, Apple n'aime pas sortir un produit comme ce qui existe et veut se démarquer à chaque fois. Être les premiers n'a jamais été l'apanage de Tim Cook et compagnie, mais être les meilleurs oui. Alors la voiture d'Apple ne sortira pas tant que la conduite autonome ne sera pas au point. En somme, quand on pourra voyager sans mettre les mains sur le volant.



Et pour aller avec, Apple travaille sur de nombreux sujets comme le mal des transports, vitres teintées dynamiques, des portes papillons, ou encore la sécurité des passagers avec un plancher absorbant les chocs. Avec plus de 19 milliards de budget R&D rien qu'en 2020, les ingénieurs ont de quoi faire.



Du coup, Dejan Hristov s'est attelé à la tâche pour nous proposer des rendus 3D de la première voiture Apple, une compacte électrique très futuriste. Selon lui, l'Apple iCar comme il l'appelle, intégrerait des systèmes de pointe permettant de circuler à des vitesses beaucoup plus élevées que nos voitures actuelles. Pour cela, il y aurait un gros travail sur l'aérodynamique de la voiture mais aussi sur les matériaux utilisés pour la carrosserie et les intérieurs. Les qualificatifs les plus appropriés sont : léger, résistant, flexible et isolant.



Le résultat est très intéressant, bien que très disruptif avec par exemple l'absence de vitres latérales. Je vous laisse découvrir les quelques images de ce concept :



A votre avis, Apple va-t-elle se lancer prochainement sur le marché automobile ?