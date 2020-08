xCloud : Microsoft arrête tout sur iOS !

Medhi Naitmazi

Le futur concurrent de Google Stadia, xCloud, ne sortira pas sur iPhone et iPad. Alors que le service a été officiellement daté pour une sortie le 15 septembre, cela ne se fera que sur Android.

Annoncé que sur la plateforme de Google dans un premier temps, XCloud a carrément été stoppé par le géant de Redmond.

Microsoft lancera xCloud le 15 septembre prochain mais pas sur iOS

Attendu de pied ferme, ce nouveau service de Microsoft sera donc réservé à Android. Alors que la firme a noué un partenariat avec Samsung pour proposer une version spéciale sur les Note 20 et S20 permettant d’acheter directement sur le Xbox Store, sur iPhone les joueurs ne pourront tout simplement pas télécharger l’application.

Après une version bêta sur TestFlight en avril dernier, Microsoft a abandonné le portage sur iOS et arrête les tests qui étaient programmés jusqu’au 11 septembre.



Comme vous vous en doutez, les règles de l’App Store n’ont pas été favorables au projet. Microsoft s’est confié à The Verge :

Notre période d’aperçu du Projet xCloud sur TestFlight s’est terminée sur iOS et nous nous concentrons à proposer le cloud gaming dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate aux clients Android à partir du 15 septembre.

Le groupe américain explique que sa volonté est de proposer le service xCloud au plus grand nombre mais que la relation est compliquée avec Apple. Dommage car Halo: The Master Chief Collection était disponible sur iOS pendant le test auprès de 10 000 personnes.

Les règles de l’App Store en cause

Malgré tout, c’était à prévoir car Apple n’aime pas le Cloud Gaming et n’a jamais accepté Stadia de Google par exemple. Elle a également compliqué la vie de SteamLink de Valve ou encore celle de Shadow.

Apple veut absolument sa commission de 30% lors des transactions et fait également valoir une autre règle à ne pas transgresser. Apple a pose ainsi des limites strictes sur les «clients de bureau à distance» qui signifient que les applications ne sont autorisées à se connecter qu'à un appareil hôte appartenant à l'utilisateur ou à une console de jeu appartenant à l'utilisateur. Le périphérique hôte et le client doivent également être connectés sur un réseau local. Alors que Microsoft pourrait potentiellement contourner les stratégies d'achat dans l'App Store dans l'application, les règles du client de bureau à distance sont probablement le plus gros obstacle. Tout est calculé sur les serveurs de la société, comme c’est le cas pour Stadia.

Apple, qui est sous le coup de plusieurs plaintes et enquêtes antitrust en Europe, pourrait s’attirer les foudres des joueurs avec ce genre de blocage.



Si vous avez un Android, vous pourrez jouer aux jeux de Xbox One le 15 septembre si vous résidez en France, Belgique, Canada, Suisse et autres pays comme le Portugal, le Royaume-Uni ou aux États-Unis par exemple.