Netflix promet de ne pas bloquer le partage de compte entre amis

Il y a 7 heures

Alban Martin

Réagir



C'est un soulagement pour beaucoup de clients, Netflix a confirmé qu'il n'avait pas prévu d'interdire le partage de comptes entre amis. Cette information intervient quelques semaines des avertissements envoyés à certains abonnés.



Selon le service de streaming, il s'agissait d'une phase d'expérimentation à petite échelle.



Netflix fait machine arrière sur le partage de compte

C'était le mois dernier, Netflix envoyait un avertissement aux internautes connectés à un compte qui n'était pas le leur. Le message en question rappelait que l'utilisateur devait résider dans le même foyer que le titulaire du compte pour regarder des films et des séries sans contrainte. Pour s'en assurer, Netflix demandait alors une vérification par e-mail ou SMS à l'aide d'un code à retaper, de quoi provoquer la panique chez de nombreux clients.

Reed Hastings, cofondateur et patron actuel de Netflix a profité de la publication des résultats financiers du premier trimestre 2021 pour revenir sur le partage de comptes :

Nous testons beaucoup de choses, mais nous ne déploierions jamais quelque chose qui ressemble à un tour de vis.

L'explication a été suivie d'une précision de la part de Greg Peters, directeur de l'exploitation et chef de produit chez Netflix :

Nous voulons simplement nous assurer que les personnes qui utilisent un compte Netflix – qui y accèdent – sont celles qui sont autorisées à le faire.

Une belle pirouette au micro de Deadline pour rassurer tout le monde et faire croire que Netflix voulait simplement s'assurer que les comptes en question n'étaient pas "volés". Pourtant, les conditions d'utilisation du service stipulent toujours que le partage hors du foyer est interdit. Mais Netflix qui perd environ 6 milliards par an à cause de cette pratique reste toujours aussi tolérant...



Pour ceux qui voudraient s'abonner à moindre coût, il existe aussi la solution Spliiit.