Apple nominé 4 fois aux BAFTAs 2022 qui auront lieu le 13 mars

Il y a 1 heure

Alban Martin

Les nominations pour les BAFTA 2022 ont été annoncées ce jour, et, comme l'an dernier, plusieurs productions Apple TV+ ont été nominées. La "British Academy of Film and Television Arts" est une organisation caritative indépendante de premier plan qui attire l'attention du public sur les meilleurs travaux dans le domaine du cinéma, des jeux vidéo et de la télévision et qui soutient la croissance des talents créatifs au Royaume-Uni et à l'étranger.

Apple pourrait remporter de nouveaux prix au Royaume-Uni

Parmi les 48 nominations des EE British Academy Film Awards 2022, qui célèbrent le meilleur du cinéma de l'année écoulée, on trouve :

Onze nominations pour Dune

Huit nominations pour Le pouvoir du chien

Six nominations pour Belfast

Cinq nominations pour Licorice Pizza, No Time to Die et West Side Story

Quatre nominations pour After Love, Boiling Point, Cyrano, Don't Look Up, Passing et King Richard

Trois nominations pour CODA, Drive My Car, The French Dispatch, House of Gucci et Nightmare Alley.

Deux nominations pour Ali & Ava, Being the Ricardos, Cruella, Flee, The Hand of God, Last Night in Soho, The Lost Daughter, The Summer of Soul et The Worst Person in the World.

Une nomination pour chacun des longs métrages suivants : Becoming Cousteau, C'mon C'mon, Cow, Encanto, Everybody's Talking About Jamie, The Eyes of Tammy Faye, Free Guy, Ghostbusters : Afterlife, Happening, The Harder They Fall, Keyboard Fantasies, Luca, Mass, The Matrix Resurrections, The Mitchells vs the Machines, Parallel Mothers, Petite Maman, A Quiet Place Part II, The Rescue, Swan Song, Titane et The Tragedy of Macbeth.

Apple a récolté un total de quatre nominations, notamment pour :

La tragédie de Macbeth - Bruno Delbonnel - Meilleure photographie

CODA - Meilleur scénario adapté et Meilleur second rôle masculin avec Troy Kotsur

Swan Song - Meilleur premier rôle masculin pour Mahershala Ali



Les prix seront annoncés lors des BAFTA le dimanche 13 mars.



La gamme de créations originales d'Apple continue d'être récompensée par des prix. Le mois dernier, la plateforme a obtenu neuf nominations de l'American Society of Cinematographers et de la Cinema Audio Society, après avoir remporté deux prix de la Music City Film Critics' Association. Ont été récompensés, The Tragedy of Macbeth, Foundation, Servant, Mythic Quest, Physical et, bien sûr, Ted Lasso.



Apple continue d'investir dans du contenu nouveau et original pour sa plateforme de streaming émergente, qui est disponible sur tous les iPhone, iPad, Mac, Apple TV, consoles et téléviseurs connectés. Vous aviez vu les trois films nominés ?