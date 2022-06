Netflix veut créer sa propre régie publicitaire

Netflix est en plein remaniement au sein de sa plateforme. Après avoir perdu 200 000 abonnés au cours du premier trimestre de l'année, la société envisage sérieusement de mettre en place un nouveau niveau d'abonnement financé par la publicité et, à terme, de créer sa propre régie publicitaire au sein de l'entreprise.

Netflix discute pour créer son offre publicitaire

Selon un article exclusif du Wall Street Journal, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a confirmé que la société de streaming discute avec tous les partenaires potentiels pour l'aider à entrer dans le secteur de la publicité.

Nous discutons avec toutes ces sociétés en ce moment. Nous voulons une entrée assez facile sur le marché - sur lequel, encore une fois, nous allons construire et itérer. Ce que nous ferons au début ne sera pas représentatif de ce que sera le produit au final. Je veux que notre produit soit meilleur que la télévision.

L'un des patrons de Netflix affirme que l'entreprise commencera probablement son activité publicitaire avec un acteur établi et "si cela devient si important que nous voulons en avoir le contrôle, alors nous pourrions le faire."



Le WSJ souligne l'importance du changement si Netflix commence à proposer une nouvelle tranche de son abonnement basée sur la publicité. En effet, l'entreprise s'est longtemps reposée sur ses lauriers, se contentant d'augmenter ses prix année après année.



D'ailleurs, Netflix est actuellement le seul grand service de streaming à facturer un supplément pour le contenu 4K.



Lors de la conférence de Lion de Cannes 2022, le codirecteur général de l'entreprise a déclaré que Netflix souhaitait concevoir une expérience publicitaire "plus intégrée et moins interruptive" que la publicité télévisée traditionnelle. On imagine que cela sera un peu comme Apple TV+ qui propose des extraits de ses autres contenus au début d'un programme.



Que pensez-vous d'un abonnement Netflix à 4,99€ contenant de la publicité ? C'est une idée de prix...