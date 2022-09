Apple TV+ présente le trailer de la saison 2 de "Wolfboy and the Everything Factory"

Apple TV+ a publié aujourd'hui la bande-annonce de la deuxième saison de la série à succès " Wolfboy and the Everything Factory ", dont la première mondiale aura lieu le vendredi 30 septembre. Un nouveau programme pour petits et grands qui vient compléter un catalogue de plus en plus fourni.

La saison 2 arrive sur  TV+

La saison 2 de l'épopée animée "Wolfboy and the Everything Factory" emmène le héros, dont la voix est interprétée par Kassian Akhtar, dans un nouveau royaume situé sous l'Everything Factory, où Nyx tente de le faire basculer du côté obscur. Avec ses amis Spryte et ses nouveaux alliés, Wolfboy s'engage dans une quête visant à unir les forces de la création et de la destruction, et réalise qu'être différent est ce qui le rend spécial - et en fin de compte, ce sont les excentriques et les rêveurs qui changent le monde.

"Wolfboy and the Everything Factory" s'inspire de l'œuvre de l'artiste visuel Toff Mazery, est co-créée avec Edward Jesse, gagnant d'un Emmy Award (HITRECORD's "Create Together"), développée par Michael Ryan ("All Hail King Julien," "Kung Fu Panda"), et produite par Joseph Gordon-Levitt ("Mr. Corman"), HITRECORD et FOX Entertainment's Bento Box Entertainment.



Outre Akhtar dans le rôle du Wolfboy, la série est interprétée par Archie Yates ("Jojo Rabbit"), nominé aux Critics' Choice Awards, qui incarne Sprout, Lilly Williams dans le rôle de Xandra, Cristina Milizia ("DC Superhero Girls") dans celui de Floof, Abigail Estrella ("Alice's Wonderland Bakery") dans celui de Seth et Gordon-Levitt dans celui du professeur Luxcraft. La série est agrémentée d'un certain nombre de performances spéciales, dont Juno Temple ("Ted Lasso") dans le rôle de Nyx.



La gamme de séries et de films originaux pour les enfants et les familles sur Apple TV+ comprend la série "El Deafo", récemment lancée, "Amber Brown", créée par Bonnie Hunt et acclamée par la critique, ainsi que les sélections Common Sense Media "Best Foot Forward", "Duck & Goose", "Surfside Girls" et "Life By Ella".



Voici la bande-annonce de la saison 2 :