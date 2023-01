La puce M2 Max fait mieux que la M1 Ultra en export de vidéo ProRes

Lors de la présentation du MacBook Pro M2 Max, Apple a annoncé que le modèle haut de game était doté de deux moteurs multimédia dédiés encore plus puissants pour le traitement des séquences vidéo. Aujourd'hui, après avoir rectifié la fiche technique du MacBook Pro 14 pouces, le test du YouTuber Brian Tong révèle à quel point le M2 Max est plus rapide pour le traitement de ProRes que la M1 Max, et même que la M1 Ultra que l'on trouve sur le Mac Studio.

La puce M2 Max éclipse la M1 Ultra

Apple déclarait dans sa vidéo de présentation du MacBook Pro 2023 que le moteur multimédia du M2 Max "a deux fois plus de capacités "ProRes" pour accélérer considérablement la lecture et le transcodage des médias" par rapport au M1 Max.

En mettant le MacBook Pro M2 Max à l'épreuve, Brian Tong a effectué de nombreux tests contre le Mac Studio avec le M1 Ulta, le MacBook Pro M1 Max, et d'autres ordinateurs Apple.



Confirmant les affirmations du constructeur américain, le double moteur dédié de codage et de décodage ProRes du M2 Max a été d'une grande célérité. Sur Final Cut Pro, il était presque deux fois plus rapide que l'export avec le processeur M1 Max. Mieux, il a même battu de manière impressionnante le M1 Ultra de sept secondes.



Cependant, le M1 Ultra de Mac Studio est resté plus rapide pour les exportations comme Adobe Premiere et a obtenu le meilleur score dans un test de performance GPU basé sur l'API Metal d'Apple, ce qui est logique étant donné que la puce M1 Ultra est une double puce M1 Max, et vendue plus chère.



Il faut également noter que le YouTuber a eu la bonne idée de faire tourner ses tests à trois reprises à chaque fois, afin de s'assurer du résultat. Si vous êtes intéressé par les détails techniques, voici la vidéo en question que l'on avait déjà aperçue dans les premiers tests du MacBook Pro 2023.