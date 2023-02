Tohru Okada : le créateur du son du logo PlayStation est décédé

Vous ne connaissez peut-être pas le nom de Tohru Okada, mais si vous avez déjà possédé une console PlayStation, vous connaissez l'une de ses créations : le son qui retentit à chaque fois que le logo PS apparaît à l'écran, lors des démarrages. D'après une source japonaise, Tohru Okada s'est éteint le 14 janvier dernier des suites d'une insuffisance cardiaque, à l'âge de 73 ans. Okada aurait été hospitalisé au début de l'année dernière en raison d'une fracture de compression et suivait une rééducation dans l'espoir de se produire lors d'un festival de musique en avril.

Il a également travaillé sur Crash Bandicoot

Outre le son qui accompagne le logo PlayStation, Okada a également composé la musique d'une série de publicités pour Crash Bandicoot diffusées dans les années 90, ainsi que celle de certains titres d'anime comme Mobile Suit SD Gundam. Cependant, les fans de rock japonais le connaissaient comme claviériste d'un groupe appelé Moonriders, où il jouait avec Keiichi Suzuki, qui a composé la musique de la série Mother de Nintendo, également connue sous le nom de EarthBound en dehors du Japon.

Bien que le son "bing" de la PlayStation soit court et discret, Sony l'utilise depuis plus de 25 ans, un peu comme les sons Mac ou Windows qui vous reste gravé dans la mémoire. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous pour entendre le son utilisé dans diverses publicités et écrans de chargement de la toute première PlayStation. Okada aura donc connu cinq générations de consoles, dont la dernière PS5.