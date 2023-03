L'Oppo Find X6 Pro est doté d'un énorme capteur et d'un zoom périscopique

Encore une fois, Oppo impressionne les observateurs. Après avoir épaté la galerie avec son Find X5 Pro l'année dernière, le Find X6 Pro a de solides arguments : un processeur Snapdragon 8 Gen 2, un capteur Sony IMX989 de 1 pouce pour l'appareil photo principal, un grand écran AMOLED lumineux, une généreuse batterie de 5 000 mAh, un indice de robustesse IP68 et jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. En prime, Oppo a également ramené un appareil photo à téléobjectif périscopique pour exploiter pleinement son partenariat photographique avec Hasselblad, ainsi que son propre processeur neuronal d'imagerie MariSilicon X. Le zoom périscopique est attendu chez Apple depuis un certain temps, et l'iPhone 15 Pro Max est censé l'inaugurer.

Une vraie refonte pour le X6 Pro

L'impressionnant appareil photo

Le Find X6 Pro est sans aucun doute, comme prévu par les rumeurs, la plus grande refonte extérieure depuis le Find X3 Pro, avec les trois caméras arrière - toutes avec une résolution de 50 mégapixels et une stabilisation optique - résidant à l'intérieur d'un grand module circulaire. La partie supérieure recouverte de verre abrite l'appareil photo principal (23 mm), l'appareil photo ultra-large (15 mm), le flash LED et le logo Hasselblad, tandis que la partie inférieure abrite l'appareil photo périscopique avec un zoom optique 3x (65 mm) ou un zoom 6x "dans le capteur". En ce qui concerne l'enregistrement vidéo, vous pouvez obtenir jusqu'à 4K à 60 images par seconde, bien que la caméra selfie à trou de 32 mégapixels (équivalent 21 mm) de l'autre côté soit limitée à 1080p à 30 images par seconde.



Si le zoom optique 3x de ce nouvel appareil photo périscopique peut sembler moins excitant que son homologue 5x du Find X2 Pro, il offre un zoom 6x "dans le capteur". Cela est dû au capteur Sony IMX890 relativement grand (1/1,56 pouce), qui offre encore une bonne quantité de pixels même lorsqu'il est recadré en mode natif. Résultat, les clichés sont nets, même en 6x.



Quant à l'appareil photo ultra-large, il utilise également un capteur IMX890, qui est apparemment le plus grand offert à ce jour dans cette catégorie. Comme précédemment, cet appareil photo est équipé d'une lentille à surface libre pour minimiser la distorsion, ainsi que d'une ouverture f/2.2 relativement grande.

Écran

L’écran du Oppo Find X6 Pro n'est pas en reste avec une dalle AMOLED QHD+ qui empile les technologies :

120 Hz

LPTO 3 (pour varier le taux de rafraîchissement et ainsi économiser la batterie)

6,82 pouces

3 168 x 1 440 pixels

Luminosité de 1500 cd/m² et jusqu'à 2500 cd/m²

Protection verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Charge ultra rapide

Le Find X6 Pro n'est pas qu'un appareil photo. La batterie de 5 000 mAh est désormais associée à une nouvelle charge rapide SuperVOOC de 100 W, qui permet de passer de zéro à 100 % de charge en seulement 28 minutes. Vous pouvez également opter pour la charge sans fil AirVOOC de 50 W, qui prend 52 minutes pour atteindre une charge complète, soit pratiquement trois fois plus rapide que chez Apple. Oppo prétend également doubler la durée de vie de la batterie grâce à son moteur de santé de la batterie de l'année dernière.

Audio

En plus des haut-parleurs stéréo qui sont désormais habituels, Oppo a intégré au haut-parleur un système baptisé "Active Privacy Protection for Voice Calls" (protection active de la vie privée pour les appels vocaux), qui est apparemment "capable d'améliorer l'isolation sonore jusqu'à un facteur de 3,5 afin de réduire les fuites audio". En d'autres termes, les personnes qui se tiennent autour de vous sont moins susceptibles d'écouter vos appels.

Infrarouge

Enfin, un petit plus qui se perd sur la plupart des Android, la capacité infrarouge. Les clients apprécieront cette fonction sur l'Oppo Find X6 Pro pour contrôler des appareils tels que les téléviseurs, les climatiseurs et les lumières.

Prix et date de sortie

L'Oppo Find X6 Pro sera disponible en Chine à partir du 24 mars, avec des options de coloris telles que le marron bicolore (verre et cuir végétal), le noir et le vert. Les prix vont de 5 999 yuans, soit environ 850 € (12 Go de RAM avec 256 Go de stockage), à 6 999 yuans, soit environ 1000 € (16 Go de RAM avec 512 Go de stockage). Le tout tourne sous Android avec ColorOS 13.1 en surcouche.

Le Find X6 est moins cher

Il existe également un Find X6 d'apparence très proche mais plus abordable, qui remplace la puce Snapdragon 8 Gen 2 par le processeur Dimensity 9200 de MediaTek. De plus, son appareil photo principal utilise un IMX890 au lieu d'un IMX989 de 1 pouce, tandis que son appareil photo ultra-large utilise un capteur Samsung JN1 et, malheureusement, ne dispose pas d'une lentille à forme libre. Cela dit, ce téléphone est toujours doté d'une généreuse batterie de 4 800mAh avec une charge rapide de 80W, et il bénéficie d'un indice de robustesse IP64. Il sera proposé en vert, en or et en noir, à des prix allant de 4 499 yuans, soit environ 650 € (12 Go de RAM avec 256 Go de stockage), à 4 999 yuans, soit environ 700 € (16 Go de RAM avec 512 Go de stockage).



Si Oppo lance ses deux smartphone en France et en Europe, nous vous tiendrons informés. Un concurrent sérieux pour Apple et ses iPhone 14, puis iPhone 15.