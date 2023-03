La fin de la carte SIM en France sur les iPhone 15

Vous ne le savez peut-être pas, mais Apple commercialise des iPhone 14 différents aux États-Unis que dans le reste du monde. En effet, pour la première fois, les téléphones vendus au pays de l'oncle Sam ne possèdent plus de tiroir pour la carte SIM. Les clients n'ont plus d'autres choix que d'utiliser l'une des deux eSIM incluses dans l'appareil. La eSIM avait été introduite avec l'iPhone XS / XR, mais en supplément de la carte classique. D'après iGen, la France pourrait avoir droit au même sort avec les prochains iPhone 15.

La eSIM comme seule option ?

Cela risque de faire du bruit, Apple s'apprêterait à changer les habitudes des Français en ne laissant plus la possibilité d'insérer une nano-SIM dans l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro ou encore l'iPhone 15 Pro Max.

Cette information provenant d'une source de nos confrères, "les futurs iPhone 15 et 15 Pro pourraient eux aussi sortir sans carte SIM physique en France". Si rien n'est assuré pour le moment, il semble qu'on en prenne le chemin. En même temps, il paraît logique d'initier une transition pour éradiquer la carte SIM physique en plastique. Ce sera un plus pour l'écologie, et cela donnera encore un peu plus de poids pour la firme de Cupertino.



Introduite avec l'iPhone XS et XR, la fameuse eSIM est une carte virtuelle intégrée dans le matériel de l'iPhone (et des Android depuis), chose que l'on retrouve aussi dans l'iPad et l'Apple Watch, en tout cas les variantes "Cellular". La eSIM a les mêmes capacités qu'une carte classique, à savoir s'accrocher au réseau cellulaire d'un opérateur précis. En revanche, son utilisation est plus souple, car il est possible de changer très facilement de forfait. L'un des cas d'utilisation est aussi la possibilité de prendre un abonnement ponctuel lorsque l'on va à l'étranger.



En tout cas, nous suivrons ce point de près d'ici la sortie des iPhone 15 en septembre prochain. Apple devrait prévoir un keynote classique pour présenter ses smartphones, en même temps que l'Apple Watch 9, ainsi que les mises à jour logicielles majeures comme iOS 17 et watchOS 10.