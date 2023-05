Apple veut vendre plus d'iPhone aux indiens, mais sans baisser les prix

Bien que les résultats d'Apple aient été accueillis favorablement jeudi dernier, certains analystes ont craint que l'entreprise ne soit condamnée à des années de faible croissance d'après Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste rapporte dans sa lettre d'informations dominicale qu'Apple a fait passer le message qu'il y a encore beaucoup de place pour se développer sur les nouveaux marchés et donc sa base clients.

L'inde, mais pas à n'importe quel prix

Luca Maestri, le responsable financier d'Apple, a résumé cette position en réponse à une question d'un analyste lors de l'appel suivant les résultats financiers du 2e trimestre 2023 :

Dans les endroits où notre part de marché est faible, nous avons tendance à ajouter beaucoup de switchers - des personnes qui découvrent l'écosystème Apple. Cela augmente la base d'installation. Et, à plus long terme, cela améliore évidemment notre capacité à monétiser les services.

Tim Cook a développé cette idée en s'attardant un peu plus sur l'Inde :

Ce que je vois en Inde, c'est un grand nombre de personnes qui entrent dans la classe moyenne, et j'espère que nous pourrons convaincre un certain nombre d'entre elles d'acheter un iPhone, et nous verrons comment cela fonctionnera. J'ai vraiment l'impression que l'Inde est à un point de basculement.

Son commentaire sur la classe moyenne suggère qu'Apple attend que l'Inde vienne à elle, plutôt que la firme fasse des efforts sur sa gamme. Cela signifie que l'entreprise ne fabriquera pas nécessairement des téléphones à bas coût pour pénétrer le marché. D'ailleurs, ses deux premiers Apple Store en Inde sont des magasins haut de gamme, ils offrent la même finition et les mêmes produits et services que les magasins d'autres pays. Le prix d'un iPhone 14 Pro en Inde, à titre d'exemple, est le même que dans les pays dits développés, et même plus cher qu'aux États-Unis par exemple.

L'Apple Store de Mumbai

Bien que tous les observateurs sont convaincus que l'entreprise doit baisser le prix de ses produits pour les rendre plus attrayants et accélérer sa croissance sur les marchés émergents, il n'en est rien. La firme de Cupertino estime que cela pourrait nuire à la marque et à ses marges bénéficiaires.



Cependant, il est vrai que pour faire grossir sa base de clients abonnés aux services, près d'un milliard à date, vendre des appareils moins chers pourrait aider. Les "services Apple" sont l'une des rares catégories de l'entreprise à avoir progressé au cours du dernier trimestre.



Bien qu'Apple ne lancera probablement pas de nouvel nouvel iPhone à moins de 300 dollars / euros, elle pourrait commercialiser ses anciens modèles SE en tant qu'alternative plus abordable. Avec le futur iPhone SE 4 qui devrait enfin passer à un écran total, la société pourrait décider de vendre l'iPhone SE 2022 actuel à moins de 200 $. Pas mal pour un produit avec une puce A15 et un modem 5G.