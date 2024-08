Jon Stewart met un taquet à Apple qui a annulé son émission

Jon Stewart va faire son grand retour à l'écran cette semaine outre-Atlantique. Si vous aviez suivi l'affaire, ce ne sera pas sur Apple TV+, mais dans le Daily Show sur Comedy Central. Stewart explique pour la première fois, dans un entretien accordé à CBS Mornings, les raisons de son départ d'Apple l'an dernier.

Apple a censuré Jon Stewart

Selon le principal intéressé, Apple ne voulait simplement pas qu'il dise des choses qui auraient pu lui causer des ennuis. Ou plutôt à l'entreprise.

Le New York Times a rapporté en octobre qu'Apple avait annulé la saison 3 de "The Problem with Jon Stewart" sur Apple TV+ en raison de désaccords sur les sujets que Stewart avait prévu d'aborder. Parmi les sujets brûlants, il y avait apparemment la Chine et l'intelligence artificielle.



Deux mois après son départ d'Apple, Stewart a annoncé en janvier qu'il revenait à ses amours de 2015, soit le Daily Show sur Comedy Central en tant que producteur et animateur (le lundi). M. Stewart a été l'animateur de l'émission "The Daily Show" pendant plus de 15 ans, et il s'est retiré il y a huit ans pour laisser les rênes à Trevor Noah. Ce dernier ayant pris sa retraite l'année dernière, le poste était à nouveau libre.



Avant ce nouveau départ, Jon Stewart a tenu à aborder publiquement son départ d'Apple au micro de CBS Mornings :

Je voulais un endroit pour décharger mes pensées alors que nous entrons dans cette saison électorale. Je pensais le faire sur, ce qu'ils appellent, Apple TV+. C'est une enclave télévisuelle, très petite. C'est comme vivre à Malibu. Mais ils ont décidé, ils ont senti, qu'ils ne voulaient pas que je dise des choses qui pourraient me causer des ennuis.

Le message est plus limpide qu'il n'y paraît. Apple souhaite du politiquement correct et n'hésite pas à le faire savoir, pour le "bien" de ses partenaires. Une position qui pose question, alors que des sociétés concurrents comme Spotify ont maintenu des personnalités comme Joe Rogan malgré les polémiques. Les sujets qui fâchent font réagir, mais Apple préfère ne pas écorner son image "bisounours".



Reste qu'une annulation aussi médiatisée pourrait avoir un impact sur la capacité d'Apple à attirer des grands journalistes à l'avenir.



L'émission de Stewart explorait des "problèmes" d'actualité qui touchent les américains au quotidien.

Qu'en pensez-vous ?