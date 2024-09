Le Vision Pro est plus populaire que prévu

Kuo a quelques informations supplémentaires à nous communiquer au sujet du Vision Pro. Les ventes seraient plus nombreuses que prévu, les retours seraient à l'inverse moins nombreux et la version plus abordable n'est pas encore d'actualité.

Vision Pro : une première année record ?

Selon Ming-Chi Kuo, l'Apple Vision Pro est plus populaire que prévu ! Initialement, Apple espère entre 150 000 et 200 000 ventes aux USA en 2024. Un chiffre qui devrait donc être bien plus élevé si l'on en croit ses indiscrétions. On parle maintenant de 200 000 à 250 000 unités vendues. Pas compliqué d'y croire au vu des retours positifs qui pleuvent sur le web depuis son lancement le 2 février.



Un joli score pour un produit totalement nouveau même s'il faudra encore attendre quelques années pour affirmer que c'est un succès. Face à la forte demande, Apple s'est empressé d'améliorer le délai d'expédition, passant de plus d'un mois à quelques jours. La production est désormais à la hauteur de la demande.

1 % de retours

Concernant les retours en boutique, ils seraient très faibles. Il y a deux semaines, plusieurs témoignages évoquaient des demandes de remboursement pour le Vision Pro. Les raisons principales étant les maux de tête et la nausée.



Après une visite dans une usine de production, Kuo estime que le taux de retour est inférieur à 1 %, autrement dit quasiment nul. De quoi éteindre la rumeur selon laquelle les retours sont nombreux. Enfin, l'analyste conclu sur l'arrivée d'un Vision Pro moins cher. Malheureusement, cela ne semble pas encore d'actualité d'après son enquête en interne.



Pour rappel, le Vision Pro devrait arriver en France avant la WWDC du mois de juin.