Intel sollicite Apple pour un investissement de sauvetage

Apple et Intel pourraient-ils renouer après une séparation tumultueuse ? Selon Bloomberg, le géant américain des semi-conducteurs sollicite activement un investissement de la firme de Cupertino dans le cadre de ses efforts pour sortir de la crise. Des discussions préliminaires auraient eu lieu, mais aucun accord ne semble imminent.

Un rapprochement stratégique aux motivations floues

Intel traverse une période particulièrement délicate après une décennie difficile marquée par des retards technologiques et une perte de leadership face à ses concurrents. Le constructeur multiplie désormais les partenariats : Nvidia vient d'investir 5 milliards de dollars dans l'entreprise, tandis que le gouvernement américain a pris une participation de 10% pour soutenir la production domestique de semi-conducteurs.

L'intérêt d'Apple dans cette démarche reste énigmatique. La marque à la pomme a définitivement tourné la page Intel en 2020 avec sa transition vers les puces ARM maison, offrant des performances et une efficacité énergétique supérieures sur ses Mac. Un retour en arrière semble hautement improbable, d'autant qu'Apple collabore désormais étroitement avec TSMC pour la fabrication de ses processeurs les plus avancés.

Une dimension géopolitique non négligeable

Cette approche d'Intel pourrait toutefois s'inscrire dans une logique plus large de politique industrielle américaine. Apple a récemment annoncé un programme d'investissement domestique de 600 milliards de dollars sur quatre ans, incluant notamment un partenariat renforcé avec Corning pour la production de verre d'écran.

Un investissement dans Intel permettrait à Apple de démontrer son engagement envers l'écosystème technologique américain, tout en soutenant un acteur historique en difficulté. Les marchés ont d'ailleurs réagi positivement à ces rumeurs, avec une hausse de 6% du titre Intel, tandis qu'Apple cédait légèrement du terrain. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'un géant investit dans un concurrent en difficulté ; Apple a largement été sauvée par un investissement de Microsoft il y a plus de vingt ans. Cette histoire illustre parfaitement les enjeux (géo)politiques actuels de l'industrie des semi-conducteurs.



Source