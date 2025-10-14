Le Pro Display XDR 2 d'Apple intégrerait enfin une caméra Center Stage

Apple préparerait une nouvelle version de son écran haut de gamme Pro Display XDR, lancé fin 2019, et la troisième bêta de macOS 26.1 dévoile un indice majeur sur cette évolution. Des lignes de code découvertes dans le système d'exploitation mentionnent explicitement "Pro Display XDR Camera" et "Pro Display XDR Desk View Camera", suggérant l'intégration d'une caméra Center Stage dans le futur moniteur. Une addition bienvenue pour un écran vendu actuellement 5 499 € en France, qui ne dispose ni de webcam ni même de haut-parleurs intégrés.

Une caméra Center Stage enfin intégrée

L'ajout d'une caméra avec la technologie Center Stage marquerait une évolution significative pour le Pro Display XDR. Cette fonctionnalité, déjà présente sur le Studio Display depuis mars 2022, permet de rester automatiquement centré dans le cadre lors des visioconférences, même en se déplaçant. La référence au "Desk View Camera" dans le code indique également la prise en charge du mode Bureau, qui affiche simultanément le visage de l'utilisateur et une vue aérienne de son espace de travail. Cette caméra ultra-large de 12 mégapixels, identique à celle du Studio Display vendu 1 849 €, comblerait une lacune étonnante pour un produit professionnel de cette gamme de prix.

Un renouvellement attendu depuis six ans

Le Pro Display XDR actuel conserve des caractéristiques techniques solides avec sa dalle 6K de 32 pouces, sa luminosité maximale de 1 600 nits et son port Thunderbolt 3, mais accuse désormais son âge face à la concurrence. Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg a d'ailleurs évoqué le développement de deux nouveaux écrans externes chez Apple, laissant entrevoir un rafraîchissement de la gamme complète. Au-delà de la caméra, le nouveau modèle pourrait bénéficier d'améliorations comme une définition 7K, des ports Thunderbolt 5, un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz ou encore une puce Apple Silicon embarquée. Reste à savoir si Apple reverra sa politique tarifaire, notamment pour le pied vendu séparément à 1 099 €, alors que des alternatives comme le LG UltraFine 6K proposent une résolution équivalente avec Thunderbolt 5 pour environ 2 300 €.



