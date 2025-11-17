X lance son « Chat » pour tous, le remplaçant sécurisé des DM

Comme promis cet été, X introduit Chat, le successeur entièrement chiffré de bout en bout (E2EE) à sa plateforme actuelle de messagerie directe, visant à renforcer la confidentialité des utilisateurs. Le service est désormais déployé sur iOS via l'application X, en apportant des fonctionnalités avancées telles que les appels vidéo et vocaux, les messages éphémères qui disparaissent après un délai défini, les transferts de fichiers fluides, et la possibilité de réviser ou de retirer les messages envoyés. En somme, il s'agit d'un concurrent à iMessage, WhatsApp, Messenger et autres.

X passe à la messagerie

Les conversations existantes de l'ancienne fonctionnalité DM sur X (autrefois connue sous le nom de Twitter) migreront évidemment - sans accroc - vers Chat (appelé XChat jusqu'à présent). Pour une protection supplémentaire, les utilisateurs peuvent activer la prévention des captures d'écran et recevoir des alertes si quelqu'un tente d'en prendre une. Cela dit, bien que le contenu soit protégé par E2EE, les métadonnées — telles que les détails sur l'expéditeur ou le destinataire du message — restent non chiffrées et visibles.

Il est important de noter que la configuration de chiffrement de X ne comprend pas de défenses contre les attaques de type « man in the middle », laissant une ouverture potentielle pour une interception par des acteurs malveillants ou même par des employés de X sous contrainte judiciaire, le tout sans alerter les participants à la conversation. Pour y remédier, la plateforme développe des fonctionnalités de vérification permettant aux utilisateurs de valider la sécurité de leurs sessions.

Say hello to Chat – all-new secure messaging on X.



• end-to-end encrypted chats and file sharing

• edit, delete, or make messages disappear

• block screenshots and get notified of attempts

• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO — Chat (@chat) November 14, 2025

Ce déploiement fait suite à des mois de teasers pour la suite de messagerie améliorée de X. Une version bêta initiale de messagerie chiffrée DM a été lancée plus tôt cette année, mais a été temporairement suspendue en mai pour corriger des problèmes non spécifiés. De quoi faire de X une véritable messagerie, toujours dans l'optique de devenir l'équivalent de WeChat en Occident. Elon Musk l'avait annoncé rapidement après le rachat de Twitter, il faut que l'on puisse tout faire dans X, y compris communiquer, acheter, s'informer, etc. À l'horizon, le partage de notes audio est en cours de développement pour des échanges vocaux rapides, et un déploiement sur Android est imminent.

