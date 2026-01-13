Promotion : l’Apple Watch Series 11 à seulement 369 €

C’est le bon moment pour craquer. L’Apple Watch Series 11 (42 mm) avec boîtier noir et bracelet sport est actuellement en promotion à 369 € au lieu de 449 €, soit 80 € d’économie immédiate. Une remise rare sur le tout dernier modèle d’Apple, qui vient tout juste d’arriver sur le marché.

Pourquoi la Series 11 est (encore) plus forte que jamais

Apple a placé la santé au cœur de cette génération, avec deux grandes nouveautés qui changent vraiment la donne :

Notifications d’hypertension : la montre est capable de détecter des signes d’hypertension artérielle chronique et vous alerte discrètement. Une fonctionnalité validée cliniquement et unique sur le marché.

: la montre est capable de détecter des signes d’hypertension artérielle chronique et vous alerte discrètement. Une fonctionnalité validée cliniquement et unique sur le marché. Score de Sommeil : fini les simples graphiques, vous avez désormais un vrai sleep score sur 100 qui analyse la qualité, la durée et la régularité de votre sommeil, avec des conseils personnalisés pour l’améliorer.

Si vous avez une Series 10 ou Series 9, vous pouvez avoir ces deux nouveautés via watchOS 26. Mais pour les autres, ce modèle vaut le coup, avec une autonomie en hausse et une meilleure résistance.

Évidemment, elle conserve et améliore tout ce qui fait le succès de l’Apple Watch :

Santé avancée

Électrocardiogramme à la demande

Mesure du taux d’oxygène sanguin

Notifications de fréquence cardiaque anormale ou d’arythmie

Détection possible d’apnée du sommeil

Suivi de température et du cycle menstruel avec estimations d’ovulation rétrospectives

Sport & Fitness

Métriques ultra-précises (rythme, zones FC, charge d’entraînement, etc.)

3 mois d’Apple Fitness+ offerts

Résistance à l’eau 50 m + indice anti-poussière IP6X (parfaite pour la plage, la piscine ou le trail)

Design & confort

Plus fine et plus fine et légère que jamais (seulement 9,7 mm d’épaisseur)

Écran Retina toujours activé deux fois plus résistant aux rayures (verre Ion-X renforcé sur les modèles aluminium)

Luminosité jusqu’à 2 000 nits (lisible même en plein soleil) et 1 nit la nuit pour ne pas vous éblouir

Autonomie & charge rapide

Jusqu’à 24 h en utilisation normale (38 h en mode économie)

15 minutes de charge = 8 heures d’utilisation

45 minutes = 80 % de batterie Sécurité

Détection de chute et d’accident de voiture avec appel automatique des secours

Fonction Accompagnement qui prévient vos proches quand vous arrivez à destination

Et bien sûr, toute la connectivité habituelle : appels, messages, Apple Pay, musique en streaming, Siri… même sans votre iPhone à portée de main (grâce au Wi-Fi ou au GPS intégré).

Conclusion : l’une des meilleures affaires Apple de cette fin d’année

À ce prix, l’Apple Watch Series 11 n’a jamais été aussi accessible depuis sa sortie. C’est le moment idéal pour vous l’offrir ou pour faire un cadeau de Noël qui fait vraiment plaisir (et qui peut sauver des vies).

Une réduction sur la toute dernière Apple Watch avec détection d’hypertension et score de sommeil… on ne devrait pas avoir à vous le dire deux fois !

