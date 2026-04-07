Sea of Stars offre un nouveau RPG rétro aux joueurs sur iPhone et iPad

Après un succès retentissant sur consoles et PC en 2023, Sea of Stars fait son arrivée sur iOS (et Android). Développé par le studio indépendant québécois Sabotage Studio, ce magnifique RPG au style pixel-art 90’s est désormais jouable sur iPhone et iPad grâce à Playdigious, et il fait déjà partie des meilleures sorties du moment sur mobile.

Présentation de Sea of Stars

Si vous ne savez pas de quoi l'on parle, Sea of Stars est un RPG au tour par tour qui rend un vibrant hommage aux classiques des années 90 comme Chrono Trigger, Secret of Mana ou Final Fantasy VI. Vous incarnez Valere et Zale, deux « Guerriers du Solstice », capables de combiner les pouvoirs du soleil et de la lune pour combattre les créatures du mal.



L’histoire vous entraîne dans un vaste monde fait de villages pittoresques, de forêts enchantées, de donjons mystérieux et de combats épiques contre des boss mémorables.

Le jeu brille par :

Son pixel art sublime aux couleurs chatoyantes

Une bande-son orchestrale exceptionnelle (composée par le talentueux Yasunori Mitsuda, connu pour Chrono Trigger)

Un système de combat stratégique avec des mécaniques de timing très satisfaisantes (coups boostés et défenses parfaites)

Une narration prenante et pleine d’humour

Sea of Stars propose une quarantaine d’heures de contenu principal, et bien plus si vous explorez tous les secrets et quêtes secondaires.

Avis général sur les versions consoles / PC

Depuis sa sortie en 2023, Sea of Stars a été salué par la critique et les joueurs :

Note moyenne 87-90/100 sur Metacritic (Switch, PS5, Xbox, PC)

Nommé parmi les meilleurs jeux indépendants de l’année

Récompensé pour son pixel art, sa musique et sa direction artistique

Les versions consoles sont considérées comme une réussite totale pour un hommage moderne aux JRPG classiques. Le jeu est fluide, beau et très bien équilibré, même s’il reste fidèle à une formule rétro (pas de monde ouvert massif, mais une progression linéaire très bien rythmée).

Notre avis sur la version mobile (iPhone / iPad)

La version iOS est très bien adaptée au format mobile. Voici les points les plus importants à retenir après quelques heures de test.



Points forts :

Contrôles tactiles bien pensés et très précis (les combats au timing sont toujours aussi agréables);

Support complet des manettes (DualSense, Xbox, Backbone, etc.);

Graphismes pixel-art qui restent magnifiques même sur les écrans Retina;

Performances excellentes sur iPhone 13 et plus récents (fluidité à 60 fps);

Sauvegardes cross-platform (vous pouvez continuer votre partie commencée sur Switch ou PC).

Points faibles :

L’interface tactile peut parfois sembler un peu petite sur les iPhone « mini », l'iPad est parfait;

Les longs dialogues et cinématiques se lisent mieux sur un iPad ou un iPhone grand format;

Le jeu est assez lourd (environ 4 Go d’installation.

La note 4,5 / 5

En clair, il s'agit de l'une des meilleures adaptations console → mobile de ces dernières années. Le jeu a su conserver tout son charme et reste parfaitement jouable en déplacement ou en mode « canapé ».



Faut-il acheter Sea of Stars ? Oui, sans hésiter si :

Vous aimez les RPG japonais classiques

Vous avez apprécié les jeux comme Chrono Trigger, FF, Earthbound ou même Octopath Traveler

Vous cherchez une expérience premium et longue sur mobile

Prix : 8,99 € sur App Store ou Play Store (Android). Un achat unique, sans microtransactions agressives, un vrai titre premium fait avec passion.

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