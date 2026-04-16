Apple ne signe plus iOS 26.4, downgrade impossible

Depuis cette nuit, Apple a cessé de signer la version iOS 26.4. Les utilisateurs qui ont mis à jour leur iPhone vers iOS 26.4.1 ne peuvent donc plus revenir à la version précédente. Un changement qui ne gênera pas grand monde.

C’est quoi la signature Apple ?

Quand Apple « signe » une version d’iOS, cela signifie qu’elle passe avec succès la vérification des serveurs d’Apple lors de l’installation. Une fois qu’une version n’est plus signée, il devient impossible de l’installer, même avec un ordinateur.

Même si Apple ne propose jamais officiellement les anciennes versions après une mise à jour, il était encore possible jusqu’à présent de downgrader vers une version encore signée en utilisant Finder sur Mac ou l’application Apple Devices sur Windows. Ce n’est désormais plus le cas pour iOS 26.4.

Apple arrête généralement de signer une ancienne version une à deux semaines après la sortie d’une nouvelle mise à jour, afin d’éviter que les utilisateurs restent sur des versions moins sécurisées.

iOS 26.4.1

iOS 26.4.1, sortie il y a seulement une semaine, corrigeait notamment un bug de synchronisation iCloud et activait par défaut la Protection des appareils volés sur les appareils d’entreprise.

À noter qu’Apple teste déjà en bêta la prochaine mise à jour, iOS 26.5.