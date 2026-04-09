La protection des appareils volés est activée par défaut sur iOS 26.4.1 pour les entreprises

Apple active désormais par défaut la Protection des appareils volés sur les appareils d’entreprise avec iOS 26.4.1.



Dans le cadre de la mise à jour iOS 26.4.1 et iPadOS 26.4.1 publiée hier soir, Apple a confirmé que la fonctionnalité Stolen Device Protection (Protection des appareils volés) sera automatiquement activée sur les iPhone et iPad professionnels qui passent de la version 26.4 à 26.4.1.

Cette mesure étend aux appareils gérés en entreprise (via MDM) ce qui avait déjà été fait pour les appareils personnels avec iOS 26.4. La fonctionnalité renforce considérablement la sécurité lorsque l’appareil se trouve en dehors des lieux familiers (domicile, travail, etc.).

Comment fonctionne la Protection des appareils volés ?

Comme vu à sa sortie avec iOS 17.3 :

Elle impose une authentification biométrique (Face ID ou Touch ID) obligatoire, sans possibilité de repli sur le code, pour accéder aux mots de passe enregistrés, cartes de crédit ou modifier certains paramètres sensibles. Pour les actions les plus critiques (comme changer le mot de passe du compte Apple), un délai de sécurité d’une heure est ajouté, suivi d’une nouvelle authentification biométrique.

Cette mise à jour s’inscrit dans la stratégie continue d’Apple pour durcir la sécurité de ses appareils. Elle fait suite à la découverte récente d’exploits comme Coruna et DarkSword, qui ont conduit à des correctifs de sécurité sur plusieurs versions d’iOS et iPadOS.



À noter : La mise à jour iOS 26.4.1 corrige également un bug CloudKit qui perturbait la synchronisation des données iCloud.