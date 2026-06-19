Apple Music révèle son Top 20 des artistes les plus streamés entre 2015 et 2026

Apple Music vient de publier, en partenariat avec Chart Data, son classement historique des artistes les plus écoutés depuis son lancement en juin 2015. C’est la première fois que la plateforme dévoile ce classement "all-time". Et les deux premiers ne surprendront personne.

Le Top 20 des artistes les plus populaires sur Apple Music

Drake Taylor Swift Future YoungBoy Never Broke Again Bad Bunny Lil Baby The Weeknd Morgan Wallen Kanye West Post Malone Travis Scott Ariana Grande Chris Brown Kendrick Lamar Lil Durk Gunna Rod Wave Ed Sheeran Justin Bieber Eminem

Drake domine donc largement le classement, suivi de près par Taylor Swift. On note la très forte présence du rap américain et du latin trap, avec Bad Bunny comme meilleur représentant non-anglophone.



Ce classement couvre 11 années de streaming (de juin 2015 à aujourd’hui). Il reflète donc les tendances d’écoute sur Apple Music pendant plus d’une décennie, sans compter les écoutes sur d’autres plateformes.

Une nouvelle confirmation de la domination actuelle du rap/hip-hop et du pop mainstream sur les services de streaming. Drake reste le roi incontesté, tandis que Taylor Swift prouve une nouvelle fois sa puissance phénoménale. On remarque aussi la montée en puissance des nouveaux talents du rap (YoungBoy, Lil Baby, Gunna…) qui grimpent très haut dans le classement.

Top 20 most streamed artists of all-time on Apple Music pic.twitter.com/c4WyaRZCTx — chart data (@chartdata) June 18, 2026

Les tarifs (juin 2026)

Les tarifs officiels Apple Music en France :