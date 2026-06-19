Apple Music révèle son Top 20 des artistes les plus streamés entre 2015 et 2026

Actu Apple MusicApple Music vient de publier, en partenariat avec Chart Data, son classement historique des artistes les plus écoutés depuis son lancement en juin 2015. C’est la première fois que la plateforme dévoile ce classement "all-time". Et les deux premiers ne surprendront personne.

Le Top 20 des artistes les plus populaires sur Apple Music

  1. Drake
  2. Taylor Swift
  3. Future
  4. YoungBoy Never Broke Again
  5. Bad Bunny
  6. Lil Baby
  7. The Weeknd
  8. Morgan Wallen
  9. Kanye West
  10. Post Malone
  11. Travis Scott
  12. Ariana Grande
  13. Chris Brown
  14. Kendrick Lamar
  15. Lil Durk
  16. Gunna
  17. Rod Wave
  18. Ed Sheeran
  19. Justin Bieber
  20. Eminem
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Drake domine donc largement le classement, suivi de près par Taylor Swift. On note la très forte présence du rap américain et du latin trap, avec Bad Bunny comme meilleur représentant non-anglophone.

Ce classement couvre 11 années de streaming (de juin 2015 à aujourd’hui). Il reflète donc les tendances d’écoute sur Apple Music pendant plus d’une décennie, sans compter les écoutes sur d’autres plateformes.

Une nouvelle confirmation de la domination actuelle du rap/hip-hop et du pop mainstream sur les services de streaming. Drake reste le roi incontesté, tandis que Taylor Swift prouve une nouvelle fois sa puissance phénoménale. On remarque aussi la montée en puissance des nouveaux talents du rap (YoungBoy, Lil Baby, Gunna…) qui grimpent très haut dans le classement.

Les tarifs (juin 2026)

Les tarifs officiels Apple Music en France :

  • Abonnement individuel : 10,99 €/mois
  • Étudiant : 5,99 €/mois
  • Famille : 16,99 €/mois
  • Inclus dans Apple One
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